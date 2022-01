A tragédia a Gyilkostó fölött lévő panorámakabinnál történt, oka minden jel szerint a figyelmetlenség és az alkoholfogyasztás volt. Az áldozat három barátjával tartózkodott a kilátópontnál (túrázni voltak), ők értesítették a hatóságokat, amikor észrevették, hogy társuk – aki adott pillanatban kilépett a védkunyhóból – nem tér vissza. A hegyimentők szerint valószínűleg megcsúszott a jeges sziklán. (Maszol)

GÖRÖGORSZÁGBAN FOGTÁK EL. Egyhetes késéssel sikerült megtalálni Ioan Neculaie brassói üzletembert, akit január 21-én ítéltek két és fél évi börtönbüntetésre illetéktelen fegyverhasználat miatt. Ez abból állt, hogy Neculaie egyszer hirtelen dühében szétlőtte a saját autójának gumiabroncsait. De nem erről ismert, hanem arról, hogy az állami vállalatok magánosítása során ő vásárolt meg többet is (Brassó megyében több nagy üzemet, köztük a tehergépkocsigyárat, Sepsiszentgyörgyön pedig a Bodok Szállót), és ezeket a gyanús tranzakciókat még nem vizsgálta ki senki. A tíz napja kimondott ítéletet nem sikerült rögtön végrehajtani, mert az üzletember eltűnt, nemzetközi körözéssel azonban napok alatt nyomára bukkantak Görögországban. (Click!)

FEKETELISTA A SAJTÓRÓL. Közvetlen támadásba lendült az AUR a ,,legmérgezőbb és leghamisabb médiák” ellen: feketelistát indított, amelynek élére a (pártot következetesen szélsőségesnek nevező) G4media.ro portált tette, és arra kérte a követőit, hogy egészítsék ki. Fel is került rá a teljes központi sajtó, még azok a hírcsatornák is, amelyek korábban több alkalommal is népszerűsítették és bátorították az AUR-t. A G4media.ro elemzője, Dan Tăpălagă szerint a közelmúltban mindeddig példátlan volt, hogy egy politikai párt ilyen jellegű direkt támadást indítson a média és egy szerkesztőség ellen, és csak idő kérdése, hogy az AUR által a román társadalomban hirdetett gyűlölet és erőszak mikor fordul fizikailag is az újságírók ellen. Az AUR által megtámadott sajtóorgánumokkal az ActiveWatch független sajtófigyelő szervezet és a PressHub is szolidaritást vállalt, élesen elítélve az uszítást és az erőszakra való buzdítást, és arra figyelmeztetve, hogy ,,ma az újságírók a célpontok, de holnap te is az lehetsz”. (Transindex)