Lelkész is az új miniszter

Az 53 éves nagyváradi politikus 2019–2020 között az európai forrásokat kezelő tárcát vezette Ludovic Orban kisebbségi liberális kormányában. A nagyváradi tudományegyetem közgazdasági, illetve villamosmérnöki-informatika karának oklevelével is rendelkező, egyetemi oktatóként tevékenykedő, illetve a helyi és a központi közigazgatásban is szerepet vállaló liberális politikus nemrég megerősítette, hogy negyvenéves kora óta – a teológia elvégzését követően – ortodox papként is szolgál, de ezt nem tüntette fel önéletrajzában, mert nem keveri össze a hitet a szakmai kérdésekkel. A digitalizációs tárca éléről a Ciucă-kormány beiktatása után alig három héttel plágiumbotrány miatt távozott az előző miniszter, Florin Roman.