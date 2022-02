A stratégiai terv leadásának hivatalos határideje a múlt év vége lett volna, de több tagországnak nem sikerült időben elkészítenie a 2023 és 2027 közötti fejlesztési tervét. A január közepi megbeszélés központi témája a fiatalok megtelepedésének, a termelői csoportok megalakulásának a támogatása és a gazdaságok korszerűsítése volt.

„A fiatalok megtelepedésének támogatása nagyon nagy érdeklődésnek örvendett, de úgy gondolom, jobb eredmények is születhettek volna a mezőgazdaságban való maradásuk és a gazdaságuk fejlesztése szempontjából. Ezért ki szeretnénk javítani azt, ami nem működött jól, és teljes segítséget szeretnénk biztosítani az új fiatal generáció számára. Célul tűztük ki, hogy a fiatal gazdálkodók a vidéki megtelepedés mellett a gazdaságuk fejlesztését is megvalósítsák. Arról döntöttünk, hogy a stratégiai tervben egyszerűsítjük a pályázati pénzekhez való hozzájutást. Azt szeretnénk, hogy fenntartható vállalkozások létesüljenek, ezért előnyben részesülnek majd azok a pályázatok, amelyek bizonyítani tudják a beruházás fenntarthatóságát. Együtt fogjuk kidolgozni a pontos szabályokat, de minél egyszerűbb formában, hogy valóban segítsük a román mezőgazdaság fejlesztését” – jelentette be a miniszter.