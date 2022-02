A tárcavezető szerint gazdaságilag sem kivitelezhető, és az ország helyzete sem indokolja, hogy kötelező fegyveres szolgálatot vezessenek be. Ugyanakkor a védelmi minisztérium tervezi az önkéntes katonai szolgálat bevezetését, ami annyit jelent, hogy aki kedvet érez a katonaélethez, az jelentkezhet, megkapja a kiképzést, és a szolgálati ideje alatt még zsoldot is kap. Ez viszonylag rövid szolgálati időt jelent, és a kiképzés során különböző területekre szükséges szakértőket képeznek. A jelenleg meglévő önkéntes tartalékosi rendszert igyekeznek anyagilag is vonzóvá tenni, így a kiképzés hét hetére havi 2700 lejes zsoldot kapnak, amikor pedig visszatérnek a civil életbe, havi 1500 lejt. (Főtér)

LÁBA KELT A SZOBORNAK. Alaposan meglepődtek a Galați megyei Tecuci önkormányzatának munkatársai, amikor meg akarták tekinteni az egykori moldvai fejedelem, Ștefan cel Mare szobrát, melyet 18 évig raktárban tartottak, most viszont eldöntötték: kihelyezik. Ugyanis hűlt helyét találták a 2 méter magas, 1,5 tonnás, bronzból készült alkotásnak. A szobrot 2004-ben rendelte meg az önkormányzat egy helyi művésztől, Dan Mateescutól, és akkor 900 millió lejbe került. El is készült, viszont az elmúlt 18 évben nem sikerült eldönteni, hová helyezzék ki, ezért az alkotást eleinte a városháza garázsában tartották, majd a katonaság helyi egységének a raktárába szállították át. Miután sikerült dűlőre jutniuk a kihelyezést illetően, január 28-án a városháza tisztviselői elmentek a katonai egység raktárába, hogy ellenőrizzék a műalkotás állapotát, de megdöbbenve tapasztalták, hogy a szobor eltűnt. Egyelőre senkinek sincs fogalma arról, hogy ki, mikor és hová vihette el. (Ziarul Tecucean/Trans­index)

MEGVIZSGÁLJÁK A NYÁLTESZTEKET. Raed Arafat, a katasztrófavédelmi főigazgatóság vezetője tegnap kijelentette, az oktatási és az egészségügyi tárca szakértői járványügyi szakemberekkel közösen megvizsgálják a COVID-nyáltesztek iskolai használatának eredményességét. A Victoria-palotában tartott sajtótájékoztatón megkérdezték tőle, hogy mi lesz a nyáltesztek iskolai alkalmazásával, mivel a szakértők úgy vélik, hogy a koronavírus omikron változata nem mutatható ki ilyen tesztekkel. Megvizsgálják eredményességüket, és ha a szakemberek arra a következtetésre jutnak, hogy „se nem osztanak, se nem szoroznak”, megtörténhet, hogy beszüntetik alkalmazásukat – szögezte le Arafat. (Agerpres)