Az udvarhelyi címeren szereplő többi elemet még meg lehet magyarázni, de ezt a medvegyilkosságot nem. Lehet, hogy a címerrel csak előkészítették a talajt arra, hogy a környezetvédelmi miniszter, a magát székelynek valló Tánczos Barna hadat üzenjen a barna medvéknek. Szó sincs arról, hogy – amint a szakérők magyarázzák – a kardot tartó kar és a medvefej az ott élők vitézségét, hősiességét jelentené.

Ha új jelentésekkel ruházzák fel a címeren szereplő dolgokat és eszközöket, akkor talán az udvarhelyiek kimagyarázhatják magukat. Mondhatják, hogy a levágott (páncélba öltöztetett) fél kar azt jelenti, hogy Udvarhelyen már a középkorban végeztek amputációkat, és a szív alatt levő kardról, hogy az egy szikét jelképez, és azt szimbolizálja, hogy nemsokára szívműtéteket is fognak végezni.

Egyszer s mindenkorra be kellene tiltani az olyan címereket, zászlókat, mint az átlőtt fejű oroszlán (Nyárádszereda), nyíllal átlőtt hattyúnyak (Vargyas) vagy nyakánál átlőtt őz (a Iași megyei Coştileni). Több város címerében szerepel a sárkányölő Szent György, de a jelkép mindenképp ölésre sarkallja azt, aki meglátja a jelenetet. Aztán ott van az anyafarkas Romulus és Remusszal, amiről azt lehet gyanítani, hogy a két gyermeket elhagyta anyjuk, és a szobor képe a címerekben (többön is szerepel) arra bátorítja a könnyelmű anyákat, hogy eldobják gyermekeiket, a farkasok majd csak felnevelik. Ezenkívül olyan üzenete is van a szobornak, hogy kíméljük a farkasokat, mert szükség lehet arra, hogy felneveljék azok gyermekeit, akik külföldön dolgoznak, és itthon hagyják utódaikat.

Bizony sokan kommentálták a hírt, és voltak, akik bátran megmondták, hogy a székelyek irtózatosan elmaradottak, és csak régen volt dicsőség állatokat kínozni, most már változtak az idők. És ráadásul nemcsak a medvéket gyilkolják, hanem átdöfték még a koronát is, ami a címer felső részén található. Ezzel arra célozhatnak, hogy lázadnak a fennálló hatalom ellen.

De egy kivételt muszáj tenni, mégpedig a dákok lándzsára tűzött farkasfejével. Azt mégsem lehet csak úgy kivonni forgalomból.

Ideje lenne a heraldika (címertudomány) szabályain változtatni, és nem a régi bevett, avítt jelképeket használni, amelyeket meghaladott az idő, hogy új időknek új motívumait használhassák a címertervezők.

Szekeres Attila István a címerek és zászlók szakértője, ő tehetne valamit a heraldika modernizálása érdekében, mert a szakmabeliek biztosan hallgatnának szavára. A sarló és kalapács kiment a divatból, és a fúrótorony is, amely a régebbi román címerben állott. De már ez a múlté. (Keöpeczi Sebestyén József, aki a még régebbi királyi címert tervezte, fordulhatott néhányat sírjában.)

Most már Argeş megye címerében, amely nagyon tudományos, elektronok száguldoznak egy atommag körül, s mellettük két istennyila díszeleg. Gondolom, ez jelképezi a megyében levő elektromos áramot termelő vízi erőművet.

Lenne nekem is néhány javaslatom, amelyeket szívesen közreadok. Legyilkolt állatok képe helyett például cuki kismacskákat simogató vagy medvéket etető kezeket lehetne tenni.

A régi hadi eszközök, például kardok, lándzsák, nyilak és alabárdok már elavultak. Most már modernebb fegyvereket kellene feltüntetni a címerekben, olyanokat, amelyekkel nem a szegény állatokat végzik ki, hanem csakis emberek elpusztítására alkalmasakat. A hősiesség megjelenítésére nem kardot tartó kart, hanem két kézbe fogott kalasnyikovot lehetne adni. De ugyanígy fél vállra fektetett tankelhárító páncéltörő gránátvető is szóba jöhet, és még esetleg tankok is. Aranyosgyéres címerébe F16-os vadászbombázó illene, mert ott van az egyik legnagyobb légi bázisunk. Bákóéba meg SOCAT helikopter, mert ott is van egy repülőszázad. Olt megye címerébe meg a deveselui rakétaelhárító központ képe lenne legjobb. Konstanca megye címerében pedig nem egy vitorlás hajó úszkálna, ahogy most van, hanem legalább egy torpedóromboló. Aztán a Hold helyett, amit szívesen használtak székely szimbólumként (a Nap mellett), mondjuk az Apollo 11 képét, amelyről legelőször leszálltak a Holdra.