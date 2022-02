A szabadidők nemcsak a szabadidőben játszhatnak főszerepet /X/

A melegítők kényelmes viseletet biztosíthatnak a mindennapokban, és egyáltalán nem pusztán a szabadidős tevékenységek, edzések, kirándulások közben. Ugyanis a paletta tagjaira – túl a komfortosságon – a divatosság is jellemző. Vagyis ezek a modellek akár munkába vagy iskolába menet is jó szolgálatot tehetnek.

Itt az ideje újraértelmezni a „mackó” fogalmát?

Milyen érdekes, hogyha néhány évvel ezelőtt a kedvenc női melegítő felsők kerültek szóba, akkor a legtöbben egy picit leharcolt, némileg megkopott ruhadarabokra gondoltak. Pedig alapvetően ez az asszociáció már akkoriban sem állta meg egy az egyben a helyét. Na, de azóta pláne óriásit fordult a világ. Elég csak végignézni a termékpaletta tagjait és máris szembeszökő a változás mértéke. A jelenlegi kollekciók, illetve a külön-külön kapható felsők, alsók trendi viseletek, és nemcsak az edzőteremben vagy az erdő mélyén.

Alapvetően az őszi és tavaszi időszakban a legnépszerűbbek, de a réteges öltözködés hívei télen is kihasználhatják a kézzel fogható, szemmel látható előnyöket. Egykor a szabadidő szettek arattak, ám sokkal praktikusabb, ha a felső és az alsó egymástól függetlenül megvásárolható. Pláne, hogy előbbiek akár farmerrel is kiválóan mutatnak, tehát egyáltalán nem elvárás, hogy alulra is hasonló stílusú nadrág kerüljön. A nőies fazonú felsők egy része derékvonalban szűkített, viszont akik nem kifejezetten szeretik a feszülő érzetet, könnyedén találhatnak szellősebb kialakítású variációkat is.

Csak a hölgyeknek divatos döntés a szabadidő?

Egyáltalán nem. Nincs is erre jobb bizonyíték a karakteres férfi melegítő felsők kínálatánál. A fazonjaikban és színeikben férfiasan tökéletes darabok hordásra teremtettek. Akár minden egyes napon. Az erősebbik nem tagjai télen is gyakran viselik ezt a ruhatípust, főleg ha nem különösebben fázósak, így aztán a választékban vékonyabb és vastagabb modellek egyaránt felfedezhetőek. A sokszínűség jegyében, amit az árnyalatok is igazolnak. (X)