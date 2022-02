Mi újság Oltfejben?

Nincs megállás Sepsibükszádon

A sepsibükszádi községvezetés a Saligny-programnál pályázta meg az elemi iskola épületének energiatakarékossá tételét. Ha kedvező lesz az elbírálás, lehetőség nyílik az épület külső részének a felújítására, szigetelni lehet a falakat, faőrleménnyel működő kazánt beszerelni és napelemes rendszert telepíteni – tájékoztatott Bács Márton Csaba polgármester. Elmondta továbbá, lehetőség nyílik a község aszfaltozott főútjának bővítésére is, miután a fejlesztési minisztériumnál pályáztak egy elég hosszú járdarész kialakítására az út két oldalán. Fontos lenne ez a beruházás, mert az úttest eléggé keskeny, és így a gyalogosközlekedés nem túl biztonságos. Ha nyertes lesz az pályázat, megkezdhetik a rég óhajtott munkálatot.

Ebben a községben most lenne esély arra, hogy rácsatlakozzanak arra az országos gázhálózatra, amely a település közelében halad el, ha kapnak rá támogatást – bizakodott a polgármester. Az előtanulmányokat még év elején megrendelték, ezt kellene követnie a megvalósíthatósági tanulmánynak.

Hosszabb ideje latolgatja a községvezetés, hogy helyi érdekű turisztikai település rangot szerezzen Sepsibükszádnak. Menet közben kiderült, hogy ehhez legkevesebb száz tanúsított szálláshellyel kell rendelkeznie a településnek. Bükszádon a jelenlegi panziók és kulcsosházak összesen 72 helyet biztosítanak. A hivatal megbeszélést tartott azokkal a személyekkel, akik lehetőséget látnak arra, hogy a közeljövőben növeljék a helyek számát. A turisztikai település cím újabb beruházásokra jogosítja fel a községvezetést.

– Megállás nincsen – emelte ki Szimion György, a római katolikus egyházközség gondnoka –, ugyanis ünnepi esztendőbe lépünk: május 27-én nálunk kerül sor a bérmálásra, akkorra fel szeretnénk újítani a templomunk belső részét. A munkálat magában foglalja a világítás cseréjét, a fűtési rendszer korszerűsítését és a meszelést, festést. Az anyagiakba a plébánia saját része mellett be fog segíteni a községi önkormányzat és a magyar állam is 18 millió forinttal. Befejeződtek a házszentelések, sok időnk nincs a gondolkozásra – sorolta a gondnok.



A magyar kultúra napja Mikóújfaluban

Kvízest keretében ünnepelték Mikóújfaluban a magyar kultúra napját. Hat legkülönbözőbb korú csapat mérte össze tudását mindenről, ami kultúra és magyar. A szervező és az ötletgazda ez alkalommal is az Ifjúsági Klub Újfaluért (IKÚ) és annak lelkes animátorai, többek között Demeter Norbert. A klub ez év februárjában lépett működésének kilencedik évébe, és ez idő alatt több alkalommal külföldön is bemutatkoztak Sepsiszék képviseletében.

A mostani megmérettetésen hat versenyző csapatból három meghívott volt és három helybeli. A meghívottak Illyefalváról, Szentivánlaborfalváról és Málnásról érkeztek, a helybeliek között ott volt az asszonyok Minők nevű csapata, a Fúvósok és a Fejér Ákos-iskola nagyobb tanulóinak csoportja. A kvízest harminc kérdése a magyar kultúrához és művelődéshez kapcsolódott, voltak fejtörők az irodalom, történelem, művészet, sport, zene és vallás területéről. Nagy örömmel versenyeztek a résztvevők, mert érezték: saját kultúránk kincsei között kellett ismerőként jelen lenni. Mondanunk sem kell, hogy minden csapat kiérdemelte a zsűri által odaítélt díjat.

Ivóvíz dolgában léptek előre Mikó­újfaluban, költségvetési alapokból egy 320 köbméter űrtartalmú víztározó épül – újságolta örömmel Demeter Ferenc polgármester. Ez véglegesen megoldja a község ivóvizes gondjait: a fúrt kutakból származó tisztított víz jó minőségű és megfelelő nyomással jut el a magasabban fekvő utcákba is.

Májusra majálist tervez az önkormányzat. Az IKÚ és a fiatalság ünnepi műsorral készül gazdagítani a szabadidőpark tervezett avatóünnepségét, ami felér egy falunappal. Akkor veszik tulajdonukba a korszerű sportbázist: a fiatalok a műfüves pályát, a gyerekek a játszótereket.



Parkrendezés Málnásfürdőn

Málnásfürdő belső parkjának felújítását, rendezését vette tervbe a málnási községvezetés. Erre a nyáron kerülne sor. Egyelőre a terület tulajdonjogi kérdéseinek véglegesítése folyik. Már rendezték a Fortyogó nevű lábáztatót (Bivalyferedő), bebútorozásra vár a szintén felújított mofetta. Korszerűsítenék a sétányokat, a gyógyforrások föld feletti épített részét, kifüggesztenék minden forrás kémiai összetételét, orvosi javallatait, a mofettagáz tulajdonságait és használati módját. Kültéri lecsapolási munkálatok szükségesek, és biztonságos játszótér a gyerekek számára – sorolta a továbbiakat is Szotyori Angéla polgármester. A terület részben megyei, részben pedig községi tulajdonban van, s a készülő dokumentáció alapján anyagi alapokra pályáznak.

Csak a törvényes formaságok és szabályok diktálta ritmusban halad Málnásfürdő újjászületésének folyamata, melyhez az ott lakók türelmére is szükség van. A fürdőtelep fejlesztésének egyik legfontosabb kérdése az egykori Olt Szálló és a hozzá tartozó vendéglátóipari egység teljes felújítása, ami feltétele annak, hogy megfelelő elszállásolási helyek megteremtésével újraindulhasson a fürdőélet, a jelenleg nem működő ásványvizes kezelőközpont, a fizikoterápiás részleg, valamint a megyei tanács által teljesen felújított mofetta. Az Országos Beruházási Ügynökség még tavaly rábólintott az Oltfej fontos szociális és gazdasági jellegű fejlesztésére – tudtuk meg az azokat előkészítő intézménynél, Gáj Nándor igazgatónál. Időközben elkészült az egész fürdőpark tulajdonjogi helyzetének tisztázása, a telekkönyvezett terepet átadták a tervezőnek.

Málnásfürdő vizei a luhi Margit-, a Parádi-, Czevicze-, Szolyva-, majd a külföldiek közül a Giesshübler-, Bilin-forrás vizeivel vetekednek – írja egy angol nyelven megjelenő nemzetközi fürdőkalauz. Forráskataszterünkben jelenleg nyolc forrást tartunk nyilván. Ezek: az ivókúrára alkalmas Ilona és Mioara alkalikus (lúgos) források, a jobbára nem működő és felújításra váró Herkules fürdőmedence, a Viktória-ivókút, az egykoron palackozott, föld alatti alagútban megjelenő Főkút, a régi meleg kádfürdőt tápláló forrássor, a tavaly felújított Bivalyferedő nevű lábáztató, a vasútállomásra egykoron bevezetett Állomási borvíz.



Gidófalva ünnepre készül

Ünnepre készül az Oltfej kapujában fekvő Gidófalva. Miként a sajtóban már megjelent, ebben az esztendőben Kovászna Megye Tanácsa, a Kovászna Megyei Művelődési Központ, a helyi önkormányzat és a Gidófalva Község Fejlődéséért Egyesület szoborállítással egybekötött ünnepséggel tiszteleg az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc kiemelkedő alakja, Czetz János (1822–1904) argentínai száműzetésében elhunyt honvédtábornok előtt születésének 200. évfordulóján. Erre az alkalomra ajánlotta fel a szülőfalunak Czetz terméskőből elkészített mellszobrát a Gidófalva Község Fejlődéséért Egyesület. A szobor a tábornok nevét viselő iskola udvarán kap helyet. Az esemény szervezése már elkezdődött.

Gidófalvi élettörténetek címmel egy felette hasznosnak bizonyuló helyi kiadvány jelent meg tavaly esztendőfarkán G. Szabó Ferenc helyi tollforgató régebbi munkáinak egyfajta folytatásaként. Az emlékezéssel kezet fogó helytörténeti kiadványnak is mondható munka ez, de az iránta való helyi érdeklődés szerint ennél is több. Milyen jó volna, ha Háromszék minden településén lenne igény és akarat arra, hogy bár falufüzetecske formájában ajándékként is magával tudja vinni az, akit érdekel egy-egy település története. G. Szabó Ferencnek sok kedvet, még ötletet és szorgalmat kívánunk.



Hitélet Kálnokon

Nyomtatott kiadvány látott napvilágot Kálnokon. A református gyülekezet lelkésze, Tóth Anna és Szigyártó András gondnok közösen jelentette meg a 2021-es esztendő krónikáját, amely nem csak a falu egyházi, hanem annak civil életében történteket is felidézi, tömöríti, ugyanakkor magában foglalja a lelkészi jelentést. Minden református családnak juttattunk belőle kedvezményes áron – mondta a gondnok –, de más felekezetűek és településen élők is igényeltek belőle. Reménykednek, hogy hasonló kiadvánnyal a továbbiakban minden évben tudnak majd jelentkezni.

A járványügyi szabályokat betartva zajlott az egyetemes imahét a faluban, a hívek száma esténként elérte a 60–70-et. Az imahétre kijelölt igetémákat a környék lelkészei hozták lélekközelbe: Fancsal Zsolt bibarcfalvi és Tordai Árpád baróti református, Bíró Attila árkosi unitárius lelkész, Beder Imre kézdivásárhelyi, Könczei Katinka bitai, Szőcs Endre barátosi református lelkipásztorok hirdettek igét. Esténként a bibliaórás gyerekek és fiatalok, a nőszövetség tagjai verssel és énekekkel gazdagították az imahét programját. Vasárnap úrvacsoraoszással egybekötött istentiszteleten Albert János nyugalmazott lelkipásztor mondott úrvacsorai ágendát.

Tavasz nyílásakor már várja a munka a kálnokiakat, ugyanis a késő ősz folyamán a régi paplak területén kialakított új gyülekezeti termet kell rendezni – tájékoztatott Szigyártó András gondnok.

Tanoda a neve Kálnokon az iskolások számára példás szülői és nagyszülői összefogással megszervezett délutáni iskolának. Tizenöt tanulót Benkő Tünde önkéntes pedagógus segít a tanulásban, s a minden délutáni meleg ételt általában a tanodás gyerekek szülei és nagyszülei önkéntesen előkészítik és kiosztják.