Államháztartási hiány

Abszolút értékben a konszolidált állami költségvetés hiánya – amelyben benne vannak az önkormányzatok is – elérte a 80 milliárd lejt. Egy évvel korábban az államháztartás hiánya 101,8 milliárd lej volt, ami a GDP 9,61 százalékának felelt meg. 2021-ben az államháztartás bevételei elérték a 379,61 milliárd lejt, ami 17,7 százalékos növekedést jelent, a növekedés egyrészt az alacsony bázisértéknek, másrészt a gazdaság fellendülésének köszönhető. A személyi jövedelemadóból származó bevételek 15,1 százalékkal nőttek, a járulékokból 13,6 százalékkal több folyt be az államháztartásba, míg a társasági adóból származó bevételek esetében is 25,4 százalékos növekedést jegyeztek. Az áfából származó bevételek 30,5 százalékkal emelkedtek. Az államháztartás kiadásai tavaly 8,3 százalékkal, 459,63 milliárd lejre nőttek. A személyi kiadások 1,8 százalékkal emelkedtek 2020-hoz mérten, szolgáltatásokra és javakra 12,2 százalékkal többet költöttek, a szociális kiadások 6,3 százalékkal bővültek, míg a közberuházásokra 11,5 százalékkal többet, 59,27 milliárd lejt fordítottak. Tavaly a kormány 7 százalékos GDP-bővülésre számított, de az utolsó negyedévben lassult a gazdaság teljesítménye, ezért egyes elemzők 6 és 7 százalék közötti növekedésre számítottak. Az idén 5,84 százalékos államháztartási hiányra számít a kormány 4,6 százalékos gazdasági növekedés mellett.