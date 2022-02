Orbán Viktor békemissziója Moszkvában

Magyarország fontos partnere Oroszországnak Európában – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök tegnap Moszkvában az Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel folytatott, mintegy ötórás találkozót követő sajtótájékoztatón. „A mostani moszkvai látogatás békemisszió is, mert elmondhattam, hogy az Európai Unió egységes, és nincs olyan európai vezető, aki konfliktust akarna Oroszországgal” – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök. A sajtótájékoztatón szóba került többek között az orosz–ukrán konfliktus, a gázszállítás, valamint a magyar vakcinagyár és Paks II. is.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnököt fogadva kijelentette: biztonságot, hosszú távú stabilitást nyújt Magyarországnak a 2036-ig szóló orosz–magyar gázszállítási szerződés. Hozzátette, hogy az is fontos, hogy Magyarország ötször olcsóbban vásárolja a gázt, mint a világpiaci ár.

A magyar miniszterelnök köszönetét fejezte ki vendéglátójának a koronavírus elleni vakcinák szállítása miatt is, és hangoztatta, hogy az orosz oltóanyaggal 900 ezer magyart oltottak be. A nehéz idők ellenére a tavalyi volt a legsikeresebb év a kétoldalú együttműködésben – tette hozzá Orbán Viktor, és a két nagy kihívás éppen a koronavírus-járvány és az energiaellátás volt. Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy 13 éve találkoztak először, ez már a 12. találkozójuk, ami ritkaság. Az elmúlt 13 évből „nekünk kettőnknek van a leghosszabb emlékezete az EU és Oroszország viszonylatában” – fogalmazott.

Ukrajnával kapcsolatban Orbán Viktor azt hangoztatta, hogy a látogatása „békemisszió” is, az Európai Unió részéről „készen állunk egy észszerű megállapodásra”, az EU egyetlen vezetője sem akar háborút. Putyin emlékeztetett arra, hogy a nemzetközi biztonság tekintetében Moszkva elküldte javaslatait a NATO-nak és az Egyesült Államoknak is.

Mindketten méltatták a közös munkát a gazdaság más területein is. Orbán Viktor egyebek között leszögezte, hogy a paksi atomerőművel kapcsolatos együttműködés „ragyogóan halad”, a magyar beruházások, amelyeket az orosz kormány is engedélyezett, megtörténtek. E téren is vannak újabb javaslatai az együttműködés fejlesztésére – tette hozzá.



Öt órán keresztül tárgyaltak

„Majdnem öt órán keresztül tárgyaltunk, mindent sikerült megbeszélnünk” – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök az Orbán Viktorral tartott közös sajtótájékoztatón. Elmondása szerint a tárgyalás konstruktív és eredményes volt.

Vlagyimir Putyin elmondta, hogy egy év alatt 30 százalékkal növekedett a kereskedelem a két ország között. Az orosz gázszállítás a hosszú távú megállapodásnak köszönhetően történik 2036-ig. Kiemelte, hogy Magyarország a piaci ár alatt vásárolhatja a gázt. Hozzátette, hogy további együttműködésekre is nyitottak.

Vlagyimir Putyin a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a MOL Oroszországban a kőolaj-kitermelésben és egyéb beruházásban is segít. Elmondta, hogy a Roszatom atomerőművet épít Magyarországon, ezen felül pedig vasúti projektje is van a két országnak.

Magyarország és Oroszország közös vállalatot hoz létre a balkáni irányú kereskedelemhez. Ezen kívül kiemelte, hogy kétmillió vakcinát szállítottak eddig Magyarországnak a koronavírus elleni küzdelemben.



Orbán: Nem szeretnénk, ha visszatérne a hidegháború

„Életemben nem ültem még ilyen hosszú asztalnál” – kezdte Orbán Viktor miniszterelnök. Kiemelte, hogy az elmúlt 13 év alatt ez volt a legfontosabb tárgyalása Oroszországgal.

A miniszterelnök elmondta, hogy a tárgyaláson nagy szerepet kapott az orosz–ukrán konfliktus. Ennek kapcsán a magyar kormányfő elmondta, Európai Unió egységes és nincs olyan európai vezető, aki konfliktust akarna Oroszországgal, mindez különösen igaz a közép-európaiakra. „Mi úgy értelmezzük a történelmet, hogy amikor a Kelet és a Nyugat között konfliktus jött létre, akkor Közép-Európa mindig rajtavesztett” – fogalmazott. Közölte: a hidegháború évei „számunkra komoly keserűséget és sok szenvedést jelentettek”, ezért a magyarok és a közép-európaiak általában abban érdekeltek, hogy a feszültséget Kelet és Nyugat között csökkentsék, és mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a feszültség alábbhagyjon, és nehogy visszatérjen a hidegháború.

A miniszterelnök hangsúlyozta: ehhez tárgyalásokra és párbeszédre van szükség, és üdvözlendő, hogy „Oroszország és a nyugati szövetségeseink között zajlik a párbeszéd”. Amit „mi tudunk ajánlani, az a magyar modell: Magyarország tagja a NATO-nak és az Európai Uniónak, közben pedig kiváló kapcsolatokat ápol Oroszországgal” – magyarázta. Hozzátette: ehhez kölcsönös tiszteletre van szükség.

Véleménye szerint két óriási kihívás volt 2021-ben, az egyik a koronavírus, a másik az energiaválság. Szeretnék, ha a Magyarországon hamarosan megépülő oltóanyaggyár­ban Szputnyik vakcinát is gyártanának. A gyárat év végén helyezik üzembe, ha minden jól megy, és az is szóba jöhet, hogy a Szputnyik Lightot is gyárthatják.

Orbán Viktor a megbeszélésen arra kérte az orosz elnököt, hogy több orosz utasszállító jöjjön Magyarországra, amire ígéretet kapott. „Kiegyensúlyozott, pozitív és konstruktív volt a megbeszélés” – erősítette meg Vlagyimir Putyin kijelentését Orbán Viktor.

Ami az atomerőmű építését illeti, reméljük, hamarosan megkapjuk az utolsó engedélyt is, ami azt jelenti, hogy a folyamat automatikusan átkerül a második, vagyis az építési szakaszba – modotta Orbán Viktor. Szerinte ez nagy eredmény lesz Magyarország számára, ugyanis az ország arra törekszik, hogy teljesen önfenntartó legyen az energiaellátásban.



Az orosz–ukrán helyzet komoly

Kérdésekre válaszolva Orbán Viktor elmondta, hogy az orosz–ukrán helyzet komoly, a különbségek pedig jelentősek. Mint mondta, nagy a különbség a Nyugat és Oroszország álláspontját tekintve, de ezek a távolságok – úgy gondolja – nem áthidalhatatlanok.

Vlagyimi Putyin elmondta, hogy szeretné még egyszer elmagyarázni viselkedésük logikáját és a biztonsági garanciákra vonatkozó javaslataikat. Elmondta, a kilencvenes években ígéretet kaptak, hogy a NATO infrastruktúráját egy centivel sem fejlesztik kelet felé. „Ma hol található a NATO? Lengyelországban, Romániában, a balti országokban. Egyet mondtak, mást csináltak. Ezt úgy szoktuk egyszerűen nevezni, hogy becsaptak bennünket” – fogalmazott az orosz elnök.

Vlagyimir Putyin kiemelte továbbá, hogy hamarosan Emmanuel Macron is Oroszországba látogat. „Tegnap megegyeztünk Franciaország elnökével, hogy a közeljövőben ő is Moszkvába érkezik. Vele is megbeszéljük ezeket a problémákat” – mondta az orosz vezető a biztonsági garanciákat váró Oroszország helyzetéről.

Elmondása szerint Ukrajnát fegyverként használják, hogy Oroszországot belerángassák egy fegyveres konfliktusba. Mint mondta, Ukrajna doktrinális dokumentumaiban az áll, hogy Krímet katonai úton szeretné visszaszerezni. Abban az esetben, ha Ukrajna valóban NATO-tagállam lesz, akkor egyszerűen megkaphatja az ehhez szükséges katonai támogatást.

Az orosz elnök kiemelte, hogy az orosz–ukrán helyzet diplomáciai úton való tisztázásához szem előtt kell tartani minden szereplő érdekét. Reményét fejezte ki, hogy folytatódik a párbeszéd a biztonsági garanciákról és megtalálják azt a megoldást, ami mindenki számára megfelelő.

„Bár nem könnyű, de ezzel tisztában vagyunk” – tette hozzá az orosz vezető.

Szerinte az Egyesült Államok és a NATO az államok azon jogára hivatkozik, hogy szabadon válasszák meg biztonságuk biztosításának módjait, de közben figyelmen kívül hagyják Oroszország álláspontját. Szerinte fontos, hogy senki ne erősítse meg senkinek a biztonságát más államok biztonságérzetének rovására.