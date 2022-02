Csak a hivatalosan végzett gyorsteszt érvényes

Lapunk megkeresésére az intézményvezető elmondta, csak a hivatalosított pozitív teszteredmények kerülnek fel a CoronaForms internetes platformra, az ott megjelenő személyeket a megyei közegészségügyi igazgatóság köteles felkeresni, többnyire telefonon, és munkatársaik elvégzik az esetre vonatkozó felmérést, azonosítják a közvetlen kontaktszemélyeket és meghatározzák a karantén pontos időszakát.

A nem hivatalosan végzett tesztek pozitív eredményeiről a családorvos, az óvoda/iskola értesíti az intézményt, és az illető felkerül arra a listára, akikhez a mentőszolgálat asszisztensei elmennek a lakásra és mintát vesznek PCR-tesztelésre. Ha az eredmény pozitív, az illető visszaigazolást kap erről, és az eljárás kezdődik az annak megfelelő szabályok szerint – közölte Ágoston igazgató. Ha a tesztelés a családorvosi rendelőben történik, az eredmény hivatalosnak tekinthető, az orvosnak joga van az eredményt feltölteni a CoronaForms internetes felületre, nincs szükség további tesztelésre.

Felvetésünkre, miszerint gyakran napokba telik, amíg az igazgatóság munkatársai jelentkeznek adatfelvételre, de még a mintavétel is sokszor késik, és ez idő alatt az érintett személy vagy család teljes bizonytalanságban van, az intézményvezető közölte, a megnövekedett napi esetszám miatt valóban nem bírják tartani a ritmust az igényléssel. Hétfő 0.00 órától kedd 0.00 óráig a megyében 299 új esetet igazoltak – köztük harminchatot kiskorúaknál – 205 PCR- és 833 antigén gyorsteszt elvégzése során, egy nap alatt lehetetlen minden eset felmérése, ezért késnek az ankétokkal – szögezte le Ágoston László.

A szabályt – miszerint csak a hivatalos úton végzett koronavírustesztek eredménye érvényes a fertőzés nyilvántartásba vétele tekintetében – a megyei tanfelügyelőség is megerősítette. A vonatkozó adatokat kezelő Zágoni Imola tanfelügyelő lapunknak elmondta, kedden tizenhat óvodás/iskolás és tizenhat pedagógus, valamint egy kisegítő alkalmazott esetében igazolták a fertőzést és újabb két osztálynak kell áttérnie távoktatásra, mert az elmúlt hét nap alatt a harmadik diák eredménye is pozitívnak bizonyult. Jelenleg tizenhárom háromszéki osztály tanulói követik a tanórákat otthonról – legérintettebb a Székely Mikó Kollégium és a Mihai Viteazul Főgimnázium –, egyesek már hét közben visszatérhetnek az iskolapadba, a mostani állás szerint legalább három osztály jövő hétfőn is távoktatásban kezdi a hetet.