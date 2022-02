A világhálón nagyon dicsérik ezt a nálunk is fellelhető gombát, lehet, nem is ok nélkül. Hadd tudjunk meg róla egyet-mást a továbbiakban.

A halhatatlanság gombájának nevezett taplófélénk (Inonotus obliquus), mint írják a világhálón, akár 35 fokos hidegben is megterem a szibériai nyíresekben. Valójában a terülő rozsdástapló más lombhullató fán is előjöhet. Fekete, repedezett, göbös, a belseje sárgásbarnás. Viszonylag ritka, nem ehető faj. Kedvező körülmények között elérheti a fél métert, a súlya akár a két kilogrammot is. Gyógyhatásúnak csak a nyírfán termő változatát tartják. Élettani hatásáról írja Fődi Attila, a gyógy­gombák szakértője, hogy tumorellenes, jó szív- és érrendszeri betegségek esetén, csökkenti a koleszterinszintet, baktérium- és gombaölő, antioxidáns.

Más nevei: ferde csertapló, hamvas kéreggomba, nyírfa-kéreggomba, s főleg: chaga (csaga). Oroszországban, Kínában és az Amerikai Egyesült Államokban termesztik.

Állítólag a kínaiak akár 70 dollárnak megfelelő árat is hajlandók kifizetni egy 500 grammos, interneten megrendelhető chaga-csomagért, s Oroszország 2020-ban már 46 millió dollár értékben exportált ilyen terméket. A különleges gomba importjára Kínában egy külön nagyvállalat is alakult Beiging Siberia néven. A japánok is használják.

A már említett Fődi Attila írja nálunk megjelent Gyógyhatású gombák a Kárpát-medencében című kötetében, hogy Szolzsenyicin egyik regénye (a Rákosztály) népszerűsítette valószínűleg először a nyugati világban ezt a gombát, melyet használt, használ a kelet-európai népi gyógyítás is.

A gomba felhasználása többnyire porított formában történik, kapszulákban vagy főzetekben. Általában teába vagy tinktúrába keverik a porát.

Folyamatban vannak a tudományos vizsgálatok, melyek esetleg megerősíthetik a hagyomány meg a reklámok által népszerűsítetteket.

Zsigmond Győző