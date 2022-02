Tóth-Birtan Csaba alpolgármester ismertetője szerint a legjelentősebb beruházás a három közül a több mint 1,2 kilométer hosszú Cigaretta utca, amely a Kós Károly úttól a Gyár utcáig húzódik, és a műszaki leírás szerint több szempontból is megérett a felújításra. Az útburkolat több szakaszon sérült, emellett a közvilágítás is cserére szorul, illetve meg kell oldani az esővíz elvezetését. A tervek a járdák rendbetételét is tartalmazzák. Az előzetes becslés alapján a munkálatok értéke meghaladja a 9,1 millió lejt.

A Cigaretta utcából nyílik és a volt dohánygyár mögött fut a Dohány utca, ahol az úttest, a járdák, az ivóvíz- és csatornahálózat, valamint a közvilágítás is megérett a cserére, javításra. A zsákutca teljes hosszában (közel 250 méter) vezetékcserét terveznek, emellett a járdát és az úttestet is felújítják, s esővíz-elvezető rendszert építenek ki. A beruházás becsült értéke 3,1 millió lej körüli.

Az alpolgármester szerint a Vasút utca állapota talán a legrosszabb, az egykori betonlap borítású úttest szinte járhatatlan, az esővíz-elvezető, valamint a szennyvízcsatorna-hálózat cserére szorul, illetve a közvilágítást is fel kell újítani. A tervben a járdák teljes rendbetétele is szerepel. A közel 370 méteres szakasz korszerűsítésének költségei a becslések szerint meghaladják a 4,2 millió lejt.

A közvilágítás felújítása mindhárom utca esetében azt is jelenti, hogy az elektromos légvezetékeket felszámolják, a földbe kerülnek, az új oszlopokat pedig energiatakarékos lámpatestetekkel látják el.

Az előzetes számítások a Cigaretta utca esetében 12 hónapos kivitelezési határidőt írnak elő, míg a másik két utcánál félévest. Hogy a munkálatokra mikor kerülhet sor, az attól függ, mikor sikerül lezárni a tervezésre, illetve kivitelezésre kiírt versenytárgyalásokat.