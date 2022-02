Február 7-étől újabb 30 nappal meghosszabbítják a vészhelyzetet Romániában – döntött tegnap az országos vészhelyzeti bizottság (CNSU). A testület határozata értelmében továbbra is kötelező marad a FPP2-típusú vagy egészségügyi maszk viselése zárt és nyílt nyilvános térben egyaránt.

Mentesülnek a kötelező maszkviselés alól az 5 éven aluliak; az irodahelyiségekben egyedül tartózkodó személyek; a televíziós műsorvezetők és meghívottaik; a felekezetek képviselői az egyházi szertartások alatt a személyek közötti 3 méteres távolság betartásával; a zárt és nyílt térben tartott eseményen felszólaló személyek a hallgatóságtól való 3 méteres távolság betartásával; a sporttevékenységet, nehéz fizikai munkát végző, illetve nehéz munkakörülmények között dolgozó személyek; valamint a kognitív fogyatékossággal élő személyek.

A CNSU határozatában azt javasolja, hogy többé ne korlátozzák a belépést a bevásárlóközpontokban, plázákban működő élelmiszerüzletekbe, szupermarketekbe, ha üzemeltetőik külön be- és kijárási útvonalat jelölnek meg vásárlóik számára, biztosítani tudják a 4 négyzetméteres felületet vásárlónként, és csak annyi bevásárlókosarat helyeznek el a bejáratnál, ahányan egyidejűleg bent tartózkodhatnak.

A mallok bejáratánál továbbra is kérni fogják az oltottságot, illetve a COVID-19-ből való felgyógyulást bizonyító COVID-igazolványt vagy a negatív teszteredményt.

A CNSU javaslata szerint hatályban marad az az előírás is, amely szerint a 200 négyzetméternél kisebb felületű, nem élelmiszereket árusító üzletekbe COVID-igazolvány vagy negatív teszteredmény felmutatása nélkül is engedélyezzék a belépést. Ez esetben továbbra is biztosítani kell a személyenkénti 4 négyzetméter felületet, illetve a bejáratnál fel kell tüntetni az üzletben tartózkodó személyek maximális számát.

A testület javaslata szerint a járványügyi szempontból kockázatos országokból érkező személyek továbbra is elkülöníthetők vagy karanténba helyezhetők a CNSU határozatában vagy miniszteri rendeletben rögzített szabályoknak megfelelően.

Ugyanakkor továbbra is érvényben maradnak a gyűlések, tüntetések, felvonulások, koncertek, előadások, tanfolyamok, workshopok, konferenciák vagy más típusú összejövetelek szervezésével és megtartásával kapcsolatos korlátozások. Ez érvényes a magánrendezvényekre (esküvők, keresztelők, ünnepi vacsorák és hasonlók), illetve a nyílt vagy zárt térben megtartott kulturális, tudományos, művészeti, sport- vagy szórakoztató jellegű összejövetelekre is.

A CNSU javaslata szerint a múzeumokban, könyvtárakban, könyvesboltokban, mozikban, film- és audiovizuális stúdiókban, előadó- és/vagy koncertintézményekben, népművészeti, művészeti és kézműves iskolákban csak a művelődési és az egészségügyi miniszter közös rendeletében meghatározott feltételek mellett végezhetők tevékenységek. Ez érvényes a zárt vagy nyitott terekben megtartott kulturális rendezvényekre is.

Továbbra is érvényben marad a CNSU javaslata szerint az előírás, miszerint vallásos tevékenységek – beleértve az istentiszteleteket és a közös imákat – a templomokban vagy azokon kívül csak az egészségügyi miniszter és a belügyminiszter közös rendeletében megállapított egészségvédelmi szabályok betartásával végezhetők.

A határozat szerint sport- és szabadidős tevékenységekben továbbra is legtöbb tíz olyan beoltott, a fertőzésen átesett vagy negatív teszteredményű személy vehet részt, akik nem egy háztartásban élnek.

A kávézók, vendéglők és turisztikai vendéglátóhelyek működésére az eddigi szabályok lesznek érvényesek, a CNSU ugyanakkor továbbra is zárva tartaná a bárokat, klubokat és diszkókat.

A CNSU javaslata szerint a közintézmények, hatóságok és gazdasági egységek kötelesek továbbra is úgy megszervezni a tevékenységüket, hogy az egészségügyi miniszter és a belügyminiszter közös rendeletében meghatározott feltételek mellett biztosítsák a kötelező járványügyi szűrést és a kötelező kézfertőtlenítést a helyiségekbe való belépéskor mind a saját személyzetük, mind a látogatók számára.

A tanintézetek működését, a vizsgák lebonyolítását továbbra is az oktatási és az egészségügyi minisztérium közös rendelete szabályozza.