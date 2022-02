Ahogyan azt Jorge Buxadé, a konferenciát szervező spanyol VOX párt szóvivője is megerősítette, az egyetlen romániai párt, amit meghívtak a találkozóra, és amelynek delegációja részt is vett a tárgyalásokon, az Aurelian Pavelescu által képviselt Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt (PNȚ-CD) volt. George Simiont, az AUR társelnökét valójában kirúgták a hétvégi madridi konferenciáról, mert nem kapott meghívót az eseményre – nyilatkozta a szóvivő. A VOX képviselői „megdöbbentőnek” nevezték Simion viselkedését, akit hazugsággal vádoltak Twitter-bejegyzései miatt, amelyekben azt állította, hogy a PNȚCD mellett ő is Romániát képviseli a csúcstalálkozón. (G4Media/Transindex)

ÁGYAKKAL AZ ONLINE OKTATÁS ELLEN. Kolozs megyében megnövelték a koronavírusos betegek számára fenntartott kórházi ágyak számát, hogy az ágyak foglaltsági szintje ne haladja meg a 75 százalékot, és ne kelljen bezárni az iskolákat. Erről Tasnádi Szilárd prefektus tájékoztatta tegnap a sajtót. A megyében a koronavírusos betegeknek fenntartott ágyak száma 700-ról több mint ezer ágyra módosult. Egy héttel ezelőtt 430 koronavírusos beteget kezeltek kolozsvári kórházakban, számuk mára 534-re emelkedett, de a kapacitások megnövelésével sikerült a 75 százalékos szint alatt tartani az ágyak foglaltságát. (MTI)

ELLOPTÁK A NAPELEMES VILÁGÍTÓRENDSZERT. Kétségbeesett felhívást intézett a lakossághoz az országos közútkarbantartó vállalat (CNAIR), miután kiderült, hogy eltűntek az 1-es országút (DN1) pihenőhelyein felszerelt világító berendezések Brassó és Szeben megye határa között. Napelemestől, oszlopostól együtt. A Brassó megyei útügyesek alig egy héttel ezelőtt oldották meg négy pihenőhely megvilágítását, de alig pár napig örülhettek az arrajárók, az utászok máris a rendőrséghez kellett forduljanak. Nem lesz könnyű beazonosítani az enyves kezű tetteseket, mert térfigyelő kamerák nincsenek a környéken. (Főtér)