Háromszéken volt a legkevesebb új eset

Az elmúlt 24 órában Bukarestből (8957), valamint Kolozs, Temes, Prahova, Iaşi, Konstanca és Ilfov megyéből jelentették a legtöbb új koronavírusos megbetegedést. A fővárosban ez a legnagyobb napi esetszám a járvány kezdete óta. Bukarestben a fertőzöttségi ráta jelenleg 28,21 ezrelék, Temes (28,52), Kolozs (27,32), Ilfov (22,5) és Szeben (21,88) megyében is 20 ezrelék fölötti az arány. Az ország 51 városában is meghaladta a 20 ezreléket a koronavírusos megbetegedések száma. A városok közül a legmagasabb fertőzöttségi rátát Otopeni-ben jegyzik (40,39 ezrelék), de magas az incidencia Désen (35,65), Temesváron (36,68), Kolozsváron (35,14) és Nagyszebenben (33,58) is. Összesen 311 településen haladja meg a 3 ezreléket a fertőzöttségi mutató, közülük a Temes megyei Újszentesen a legmagasabb ez a szám: 60,67 ezrelék.

Az elmúlt 24 órában 110 koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés, 107 áldozat más betegségekben is szenvedett, 91-en oltatlanok voltak. A 19 beoltott elhunyt 50 és 59 év közötti, illetve 80 éven felüli volt, mindegyiküknek volt nyilvántartott társbetegsége.

10 706 személyt kezelnek kórházban Covid-19-cel, 221-gyel többet, mint előző nap. Összesen 1042 beteg szorul intenzív terápiás ellátásra – csupán hattal több, mint egy nappal korábban –, közülük 885-en oltatlanok. A kórházban kezelt páciensek között 799 kiskorú van, és közülük 26-ot ápolnak az intenzív osztályon.