Tisztelt sepsiszentgyörgyi előfizetőink!

Amennyiben helyi lapkézbesítőnk még nem kereste fel Önt az újságbérlet meghosszabbítása érdekében, figyelmébe ajánljuk, hogy február 25-ig a postán is előfizethet a Háromszékre. H-Press Kft.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház 8-án, kedden 19 órára tervezett aritmia.doc – költészet.ma előadása betegség miatt elmarad. A személyesen vásárolt jegyek február 18-ig visszaválthatóak vagy átválthatóak más elő­adásokra a központi jegyirodában, az online vásárolt jegyek árát a biletmaster.ro jegyértékesítő rendszer visszautalja mindenkinek a bankszámlájára. ♦ 11-én, pénteken és 13-án, vasárnap 19 órától a nagyteremben The Tiger Lillies, Phelim McDermott, Julian Crouch: Jógyerekek képeskönyve junk-opera Hegymegi Máté rendezésében (korhatár: 16+). Jegyek kaphatóak a biletmaster.ro oldalon, a városi szervezőirodában vagy elő­adás előtt a helyszínen.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház Are we human or are we dancers? című elő­adása a Háromszék Táncstú­dióban 12-én, szombaton 19 órától tekinthető meg. Koncepció, koreográfia: Ioana Marchidan. Jegyek a városi szervezőirodában vagy a biletmaster.ro oldalon vásárolhatók.

A VÁROSI SZERVEZŐIRODA nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, előadások napján egy órával a kezdési időpont előtt. Cím: Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 1. szám; telefon/fax: 0267 351 886, telefon: 0267 312 104, 0728 083 336.

Tánc

A PERKŐ NÉPTÁNCEGYÜTTES Székelyek ünneplőben című előadásával lép fel február 9-én, szerdán 19 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház nagytermében. Az előadást Dobai Katalin és Stefán Bence rendezte. Jegyár: 20 lej. Belépéskor fel kell mutatni a digitális COVID-igazolványt, az előadás teljes időtartama alatt kötelező a szájat-orrot eltakaró maszk viselése. Regisztráció és további információk a 0730 600 279-es telefonon.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán kedden: 16.30-tól Csend (magyar amatőr rövidfilm), 17.15-től Pókember: Nincs hazaút (magyarul beszélő), 17.30-tól Moonfall (román felirattal), 19.45-től A világ legrosszabb embere (román felirattal), 20 órától Három emelet (román felirattal); szerdán: 16.15-től Clifford, a nagy piros kutya (románul beszélő), 16.30-tól Encanto (magyarul beszélő), 18 órától Cry Macho (román felirattal), 18.30-tól A legjobb dolgokon bőgni kell (román felirattal), 20 órától Toxikoma (román felirattal) és Moonfall (román felirattal); csütörtökön: 16 órától Encanto (románul beszélő), 16.15-től Clifford, a nagy piros kutya (magyarul beszélő), 18 órától Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre (román felirattal), 18 órától Új világrend (román felirattal), 19.45-től Halál a Níluson (román felirattal), 20 órától Még egy kört mindenkinek (magyar felirattal). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102.

Hitvilág

ÉLET A LÉLEKBEN címmel kilenchetes szeminárium kezdődik ma 19 órától a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián. Mindenkit várnak, aki meg akarja tapasztalni a Jézussal való élet örömét és Isten közelségét, szeretetét.

ELŐADÁS A CSALÁDI ÉLETRŐL. A Virtuális Bolyai Egyetem minden érdeklődőt vár az idei év első rendezvényére, melynek meghívottja dr. Komlósi Piroska pszichológus, a Károli Gáspár Református Egyetem docense, kiképző pár- és családterapeuta, aki a Kell-e a családi életre és kapcsolati kultúrára felkészülni? Mikor? Kinek? Hogyan? címmel tart előadást. Az eseményre február 8-án 18 órától kerül sor az online térben, az előadás a Bolyai Társaság Facebook-oldalán lesz követhető.

Rádió

A Mária Rádió sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13 órától Szeretetláng rózsafüzér, 13.20-tól zenés köszöntő, 14.40-től és 17 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 15 órától Irgalmasság rózsafüzére, 17.15-től Örvendetes rózsafüzér, 18 órától szentmise Gyergyóalfaluból, 18.50-től A hét plébániája Gábor Annával, 19 órától Úrangyala, 19.05-től Jézus él – tanúságtételek, 19.30-tól műsorismertető, 19.35-től esti mese, 19.40-től Zsolozsma – esti dicséret, 21.30-tól Effata, nyílj meg! - Görgényi Tünde és Bajcsi Tibor műsora, 22 órától Zsolozsma – kompletórium. Honlap: mariaradio.ro.

Könyvkölcsönzés

A Bod Péter Megyei Könyvtár felnőtt kölcsönzőrészlegén február 1. és április 1. között leltározás zajlik. A könyvállományból február 15-től lehet kölcsönözni, kizárólag előzetes kérés alapján: az online katalógus olvasói fiókjába bejelentkezve, félretételi kérés küldésével; e-mailben a kolcsonzo@kmkt.ro címen; telefon: 0267 312 133. Az igényelt kiadványt 24 óra múlva lehet átvenni az olvasóteremben keddtől péntekig 9–17, szombaton 9–13 óráig.

Adománygyűjtési kampány

Az RMDSZ Háromszéki Nőszervezete és az Aktív Nők Egyesülete idén is meghirdeti a Nem luxustáska adománygyűjtési kampányát. Az adományozóknak egy jó állapotban lévő táskába tisztálkodási és szépségápolási cikkeket kell elhelyezniük (például sampon, fogkefe, fogkrém, szappan, kézkrém, ajakbalzsam, kézfertőtlenítő stb.), illetve egy kedves, bátorító személyes üzenetet. Higiéniai okokból elengedhetetlen, hogy a táskába tett termékek újak, bontatlanok legyenek. Az adományokat február 25-ig várják az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete), kovásznai (Szabadság utca 12. szám), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám) és baróti (Szabadság utca 19-es th., 4B lh.) irodájában hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–14 óráig.

Az RMDSZ Nőszervezete a programot a Nők Elleni Erőszak Elleni Mozgalom (NEEEM) részeként indította el évekkel ezelőtt. 2019-ben Háromszéken is nagy népszerűségnek örvendett, közel 150 rászoruló vagy bántalmazott nőnek sikerült ezáltal örömet szerezni. A csomagokat idén is a Kovászna megyei anyás központok valamelyikében menedéket talált nőkhöz, valamint a sepsiszentgyörgyi Máltai Szeretetszolgálat programjaiban támogatott hajléktalan, nagycsaládos vagy gyerekeiket egyedül nevelő nőkhöz juttatják el.

Röviden

FORGALOMVÁLTOZÁS SEPSISZENTGYÖRGYÖN. Mától egyirányú forgalom lép érvénybe Sepsiszentgyörgyön a Gödri Ferenc utcában. Behajtani a Gróf Mikó Imre utca felől lehet, parkolás az úttest mindkét oldalán megengedett.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATRA számíthatnak mindazok, akiket magyarságuk vagy vélhetően magyarságuk miatt jogsérelem ért. Telefon: 0741 568 527.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig az 1918. december 1. úti Adonis (telefon: 0267 324 903, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608); gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) egész héten 9–12 óráig; a Józef Bem utca 2/3/J/1 szám alatti Dent-Art – dr. Bogyó Csilla rendelőben (0733 007 002) mától péntekig 12–16 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.