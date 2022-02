Közös méhészeti márka kialakítását tervezik

Az együttműködés apropóját a vidékfejlesztési program 16.4-es pályázati fejezete jelenti. Ha összehangoltan nyújtanak be pályázatokat Székelyföld kistérségeiből a méhészek, egymást erősíthetik – fogalmazta meg bevezetésként Becze István SZGE-elnök. Az SZGE vállalása, hogy fejleszti Székelyföld mezőgazdaságát, ebben a méhészet fontos ágazatként szerepel – fűzte hozzá.

A 16.4-es pályázati kiírás lehetőséget ad a pályázatokban foglalt marketingköltségek százszázalékos támogatására, ezt kihasználva lehet kialakítani a székelyföldi méhészet egységes arculatát. Megvalósítható lenne közös csomagolóanyag – mézesüvegek – elkészítése, több méretben is. Ehhez a jó példát a magyarországi méhészek egyesülete adja, az anyaországban már egységes, dombornyomott üvegbe csomagolják a mézet az egyesület tagjai. A marketinghez tartozó további elemeket, emblémát, címkét is egységesíteni lehet, a csomagolt árun azonban meg kell jelennie a termelő nevének is – hangzott el. A gyűlésen jelen volt Hajdú Gábor RMDSZ-es parlamenti képviselő, az alsóház jogi bizottságának tagja is. „Baráti alapon” segítséget tudnak nyújtani a márkajelzés levédéséhez – jelentette be.

Az egységes méhészeti márka ötlete Deák Mihálytól, a háromszéki méhészek szövetségének elnökétől származik. „Kovászna megye méztermelése túl kevés ahhoz, hogy saját márkanév alatt értékesítse termékeit (elsősorban a mézet, de a pollent, a lépes mézet, valamint más terméktípusokat is). Ha létrejön egy székelyföldi márkajelzés, az már széles körzetben hasznos lehet az értékesítéshez, akár külföldön is. Nyilván, minden mézes­üvegen, a termékeken is szerepelnie kell a termelő nevének. Így kerülhető el, hogy egyéni mulasztások ne legyenek rávetíthetőek az egységes székelyföldi mézmárkára”– mondta a méhész.

A megbeszélés értelmében a székelyföldi régióban pályázni készülő méhészeket az SZGE falugazdászai segítik a dokumentációk összeállításában. A csíki méhészek pályázatának elkészítését a Pogány-havas Kistérségi Társulás segíti, a gyűlésen dr. Incze Réka képviselte a szervezetet.

Ugyanitt szóba került egy online értékesítési platform elkészítése is. Többen megerősítették: erre nagy szükség van, egyre nő az online eladások volumene. Becze elmondása szerint az online platform fejlesztésére is fordítható pénz, mégpedig százszázalékos finanszírozással, ezért érdemes ebbe is belevágni. A székelyföldi méhészek a jövőben többször is fognak találkozni, hogy véglegesíthessék a felvetődött lehetőségre vonatkozó terveket.