Háromszék kiemelten figyel a szórványra

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke felidézte, 2009-ben kezdeményezték a programot Antal Árpáddal, Sepsiszentgyörgy polgármesterével és Winkler Gyula EP-képviselővel közösen. Az első időszak a kapcsolatfelvételről, ismerkedésről szólt. Pár évvel később a magyar rendezvények megerősödtek, majd főleg a magyar napok hatására a szórványban is kiléptek a közterekre. Most azt szeretnék, hogy új szakasz kezdődjön, az idei évtől olyan programokat indítanának, amelyek tudásátadásról, képzésekről, közösségi vezetők szakmai felkészítéséről szólnak, az a cél, hogy a helyi erőkkel lehessen szórványban is működtetni a magyar közösségi életet, idézi közleményében az elnököt Kovászna Megye Tanácsának sajtóirodája.

A dél-erdélyi szórványnak nagyon fájt, amikor bő 15 évvel ezelőtt kijelentették, hogy már nem léteznek, de az RMDSZ aktív fellépésével megfordította ezt a folyamatot, mutatott rá Benedek Zakariás szórványokért felelő parlamenti képviselő. – A szórványban nemcsak az elöregedés jelent veszélyt, hanem az erőteljes asszimiláció, az egyre gyakoribb vegyes házasságok. Élő, aktív kisközösségeink vannak, amelyek külső segítség nélkül nem tudnak megmaradni magyarként. Ezért fontos a székely-szórvány együttműködés, mert olyan pillanatokat biztosít, amelyek a szórványközösségekben felrázzák azokat a tagokat, akik már sokszor eltemették magukban magyar nemzeti érzéseiket. Ugyanakkor a tudástranszfer lehet kétirányú, hiszen nekünk is van olyan tudásunk, amelyet a tömbben élő magyarság használni tud: megtanultuk, hogyan kell hatékonyan kommunikálni a többséggel – hívta fel a figyelmet a politikus, aki fontosnak tartja, hogy az együttműködést gazdasági szintre is kiterjesszék.

Imreh István, a Kovászna Megyei Művelődési Központ vezetője szorgalmazta, hogy összehangoltan támogassák a szórványt, ugyanis jelenleg sokszor párhuzamosan futnak a különböző programok, holott együttműködésben nagyobb eredményeket lehetne elérni. Javaslatként hangzott el, hogy kapcsolják hálózatba a helyi közösségi szervezőket, ugyanakkor a testvérmegyei egyeüttműködések mintájára érdemes lenne testvértelepülési kapcsolatokat is kialakítani a Székelyföld és a szórvány között.