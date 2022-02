Előző írásunk

Megugrott az újonnan igazolt fertőzöttek, illetve a koronavírushoz köthető elhalálozások száma is, a hatóságok kedden 36 269 új koronavírusos megbetegedésről és 193 áldozatról számoltak be. Háromszéken is magas, kétszázhoz közelít az egy nap alatt nyilvántartásba vett fertőzöttek száma.