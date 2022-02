Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház nagytermében 11-én, pénteken és 13-án, vasárnap 19 órától The Tiger Lillies, Phelim McDermott, Julian Crouch: Jógyerekek képeskönyve junk-opera Hegymegi Máté rendezésében (korhatár: 16+). Jegyek kaphatóak a biletmaster.ro oldalon, a városi szervezőirodában vagy előadás előtt a helyszínen.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház Are we human or are we dancers? című előadása a Háromszék Táncstúdió­ban 12-én, szombaton 19 órától tekinthető meg. Koncepció, koreográfia: Ioana Marchidan. Jegyek a városi szervezőirodában vagy a biletmaster.ro oldalon vásárolhatók.

A VÁROSI SZERVEZŐIRODA nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, előadások napján egy órával a kezdési időpont előtt. Cím: Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 1. szám; telefon/fax: 0267 351 886, telefon: 0267 312 104, 0728 083 336.

Bábszínház

A fák titkos szíve (rendező: Páll Gecse Ákos) című, afrikai népmese alapján készült bábelőadását február 12-én, szombaton 18 órától játssza stúdiótermében a Cimborák Bábszínház. Ajánlott életkor: 5+. A jegyek előfoglalását a 0755 335 400-as (Csüdöm Eszter) telefonszámon várják.

Vándorkiállítás és könyvbemutató Brassóban

Brassóban a Reménység Házában február 10-én, csütörtökön 18 órától megnyitják Huszár Szilamér sepsiszentgyörgyi fényképésznek a National Geographic magazin magyarországi kiadása által közölt fotóiból válogatott kiállítását. A kiállított anyagot Magdó István fotográfus, a Magyar Fotóművészek Világszövetségének erdélyi alelnöke méltatja. A tárlat március 7-ig tekinthető meg. A kiállításmegnyitó után bemutatják Kisgyörgy Zoltán geológus, író, újságíró a baróti Tortoma Könyvkiadó kiadásában megjelent Alsó-Háromszék, illetve Erdővidék és Székföld című útikönyvét.

Tudástár Kézdivásárhelyen

A Vigadó Művelődési Ház nagytermében február 10-én, csütörtökön 18 órától Jánó Mihály Márkosfalvi Barabás Miklós csodálatos festészete címmel tart vetített képes előadást. Az előadás során a több mint 5000 alkotást magában foglaló, hatalmas életműből elsősorban azokat a festményeket, rajzokat és metszeteket ismerheti meg a kézdivásárhelyi közönség, amelyek a festő szülőföldjével, az itt élő vagy innen elszármazott emberekkel kapcsolatosak. Természetesen nem hagyható figyelmen kívül Barabás művészetének nemzetközi ismertsége, így több olyan arckép bemutatására is sor kerül, amelyek Európa nagy múzeumainak féltett kincsei. Belépéskor fel kell mutatni az EU-s digitális COVID-igazolványt, az előadás teljes időtartama alatt a szájat és orrot eltakaró maszkot kötelező viselni. A helyek száma korlátozott.

Rádió

A Mária Rádió sepsiszentgyörgyi stódiójának mai élő adásai: 6 órától napindító gondolatok, 6.10-től Minden napunk ajándék Istentől – gondolat az év minden napjára – Veres Judit Mária, 6.40-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 7.05-től ima a hivatásokért, 7.30-tól imakilenced a szinódusért (6.), 8 órától szentmise Gyergyóalfaluból, 8.50-től A hét plébániája Gábor Annával, 9 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 9.15-től Dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi imaóra, 12.15-től Déli magazin. Honlap: mariaradio.ro.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16.15-től Clifford, a nagy piros kutya (románul beszélő), 16.30-tól Encanto (magyarul beszélő), 18 órától Cry Macho (román felirattal), 18.30-tól A legjobb dolgokon bőgni kell (román felirattal), 20 órától Toxikoma (román felirattal) és Moonfall (román felirattal). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102.

Hitvilág

PLÉBÁNIAI EST. Kézdivásárhelyen a Boldog Özséb-plébánián február 10-én, csütörtökön 19–21 óráig Meríts a tiszta forrásból! címmel plébániai estet tartanak feleségeknek és édesanyáknak.

Új szabályok a személyi nyilvántartónál

Február 1-jétől csak online foglalás után, kész iratcsomóval és a koronavírus elleni védettség bizonyításával lehet belépni a sepsiszentgyörgyi Dózsa György utcai személyi nyilvántartó osztály ajtaján. Az időpont foglalását megelőzően össze kell állítani az iratcsomót a városháza honlapján (sepsi.ro) elérhető útmutatás alapján. Az időpontfoglalást kizárólag online lehet megtenni a scep.setmore.com oldalon. A foglalást a hivatal törölheti, ha az adatok (például a keresztnév, vezetéknév) nem egyeznek az online előjegyzési űrlap adataival, ha az iratcsomó hiányos, vagy ha a kérelmező nem jelenik meg a megadott időpontban. Érvénytelenítés esetén elölről kell kezdeni a foglalási eljárást. A már lefoglalt időpont nem adható át másnak. Ha a foglalás és az iratcsomó is rendben van, a személyazonossági okmányok cseréjéhez a kérvényezőnek igazolnia kell, hogy védett a koronavírusos fertőzéstől. Ehhez vagy az oltási tanúsítványt kell felmutatnia, vagy egy negatív teszteredményt (ez RT-PCR-teszt esetén 72, antigéngyorsteszt esetén 48 óránál nem lehet régebbi), vagy pedig egy olyan dokumentumot, amelyből kiderül, hogy az elmúlt 180 napban gyógyult ki a fertőzésből.

Ingyenes ügyintézés Zágonban

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–18 óráig Zágonban a Mikes Kelemen Művelődési Központban fogadják az érdeklődőket szigorú egészségügyi-biztonsági szabályok betartása mellett. Segítenek a magyar országgyűlési választáson való részvételhez szükséges regisztrációban, összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig az 1918. december 1. úti Adonis (telefon: 0267 324 903, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I.

(0267 360 608); gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

IVÓVÍZ. Sepsiszentgyörgyön február 10-én, csütörtökön 8–12 óráig javítási munkálatok miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás az Ág utcai 3-as tömbházban, a 10-es tömbház A, B lépcsőházai­ban, a 11-es tömbház A, B lépcsőházaiban, a 12-es tömbház A, B lépcsőházaiban és a 13-as tömbház A, B lépcsőházaiban; a Császár Bálint utcai 8-as, 10-es, 12-es számú magánháznál és a 14-es tömbház A, B, C, D, E lépcsőházaiban; a Sirülő utcában, illetve a Bánki Donát utca 27. szám alatt. A szolgáltatás újraindítása után a víz elszíneződésére lehet számítani. Amennyiben a vízszolgáltatás újra üzembe helyezésekor a vízszolgáltatási paraméterekben hiányosságok merülnek fel, ezt a 0744 326 104-es vagy a 0267 315 393-as telefonon lehet jelezni.

FORGALOMVÁLTOZÁS SEPSISZENTGYÖRGYÖN. Egyirányú forgalom lépett érvénybe Sepsiszentgyörgyön a Gödri Ferenc utcában. Behajtani a Gróf Mikó Imre utca felől lehet, a parkolás az úttest mindkét oldalán megengedett.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben az ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-­címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postacímünkre is eljuttathatják: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám.