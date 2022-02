Szobabérlés: minden, amit tudod kell /X/

Szobából sok van, de jó szobabából csak egy

A Global Best Property Zrt. Budapesten fiataloknak kínál ingatlanokat, így lakásokat és szobákat is. Az ügyfelei 99%-ban meg vannak elégedve a választással, ami bizonyítja, hogy a közös lakásban élés jó élmény is lehet. Ha jól választottál. A szoba típusának kiválasztásától kezdve a szobatársakkal való együttélésig meghatározhatja a tartózkodás sikerét.

Ellenőrzési munka

Az ingatlanportálok böngészésekor mindig nézd meg az összes fotót, és keress részleteket. Mi a kiadoszobabudapest.hu oldalt ajánljuk, de nyugodtan kísérletezz. Tedd fel magadnak a következő kérdéseket:

- Van elég hely a közös helyiségekben?

- Minden felszerelt?

- Milyen a fűtés?

- Közel van a munkahelyemhez/tanulmányi központomhoz?

A Global Best például luxus szinten felszerelt lakásokat és szobákat ad át, a tönkrement gépeket pedig azonnal kicserélik.

Ablakkal vagy anélkül?

Ha tágas és világos szobákban szoktál élni, vagy ha ez az első alkalom, hogy közös lakásba költözöl, akkor ne habozzon tovább: válassz ablakos szobát. Amellett, hogy oxigénnel lát el, lehetővé teszi a helyiség szellőztetését is. Kétségtelenül jobban fogod érezni magát. Igaz, hogy az ablak nélküli szobák olcsóbbak, de ha megengedheted, akkor ezzel életminőséget nyersz.

Nagy vagy egyszemélyes ágy?

Ebben az esetben sokkal könnyebb megszokni egy 90 cm-es ágyat, mint egy ablak nélküli szobát. Tehát, hacsak nem a pároddal kerestek szobát, vagy nincs szükséged nagy térre, egy egyszemélyes ágy tökéletes lehet.

Bútorozott szoba

Ha rövid távú (6 hónapos) tartózkodásra keresel szállást, a szobának ideális esetben az alapfelszereltséggel kell rendelkeznie: ágy, szekrény és íróasztal. Ha hosszú távú tartózkodásra vágysz, vagy már megosztott lakásban laksz, valószínűleg vihetsz magaddal pár saját bútort.

Kínált szolgáltatások

Az ügynökségen keresztül történő szobabérlés fő előnyei a kínált szolgáltatások és a rugalmasság. Gondoskodnak arról, hogy a lakások tökéletes állapotban maradjanak. A Global Best Property mindig helyreállítja a lakásokat, ha a régi bérlő amortizálta azt, ezáltal te új és tökéletes szobába költözöl. A cég nagyon figyel a lakótársakra is, szűrők alapján választja ki, hogy még kevesebb legyen a konfliktus.

És ami a legfontosabb: szerződést és számlát ad.

A bérbeadás világában nagyon ritkán kapsz szerződést, pedig ez kötelező. Ha viszont számlád van, akkor különböző lakhatási támogatásokat is kérhetsz, így hivatalosan is ők lettek a támogatás első számú partnere. Az egyetlen módja annak, hogy biztosítsd a tartózkodásodat és elkerüld az átveréseket, ha szerződést írsz alá. Győződj meg róla, hogy minden záradékot megértettél, és ha valami nem tiszta, akkor inkább kérdezz rá. (X)