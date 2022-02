Tisztelt szemerjai előfizetőnk!

Lapkihordó hiányában – folyamatosan keresünk munkatársakat – egyre nehezebben tudjuk eljuttatni kedvenc lapját postaládájába. Amennyiben már előfizetett, kérjük vegye át a lapot a legközelebbi lapárudában. Ha ez nem lehetséges, az előfizetés árát átütemezzük a következő hónapra, végső esetben visszaadjuk. További lehetőség, hogy minden hónap 25-éig a postán fizet elő a Háromszékre. Megértésüket köszönjük.

H-Press kft.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház nagytermében 11-én, pénteken és 13-án, vasárnap 19 órától The Tiger Lillies, Phelim McDermott, Julian Crouch: Jógyerekek képeskönyve – junk-opera Hegymegi Máté rendezésében (korhatár: 16+). Jegyek kaphatóak a biletmaster.ro oldalon, a városi szervezőirodában vagy előadás előtt a helyszínen.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház Are we human or are we dancers? című elő­adása a Háromszék Táncstúdió­ban 12-én, szombaton 19 órától tekinthető meg. Koncepció, koreográfia: Ioana Marchidan. Jegyek a városi szervezőirodában vagy a biletmaster.ro oldalon vásárolhatók.

A VÁROSI SZERVEZŐIRODA nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, előadások napján egy órával a kezdési időpont előtt. Cím: Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 1. szám; telefon/fax: 0267 351 886, telefon: 0267 312 104, 0728 083 336.

Bábszínház

A fák titkos szíve (rendező: Páll Gecse Ákos) című, afrikai népmese alapján készült bábelőadását február 12-én, szombaton 18 órától játssza stúdiótermében a Cimborák Bábszínház. Ajánlott életkor: 5+. A jegyek előfoglalását a 0755 335 400-as (Csüdöm Eszter) telefonszámon várják.

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES február 15-én, kedden 19 órától a Háromszék Táncstúdióban újra színpadra viszi az Ivácson László által rendezett Átöltözés című néptáncszínházi előadást. Jegyek a központi jegyirodában vásárolhatók (telefon: 0267 312 104). Az elő­adásra védettségi igazolással lehet belépni, a védőmaszk használata kötelező.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16 órától Encanto (románul beszélő), 16.15-től Clifford, a nagy piros kutya (magyarul beszélő), 18 órától Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre (román felirattal), 18 órától Új világrend (román felirattal), 19.45-től Halál a Níluson (román felirattal), 20 órától Még egy kört mindenkinek (magyar felirattal).

Kiállítás

VÁNDORKIÁLLÍTÁS ÉS KÖNYVBEMUTATÓ BRASSÓBAN. Bras­sóban a Reménység Házában ma 18 órától megnyitják Huszár Szilamér sepsiszentgyörgyi fotográfus, a National Geographic magazin magyarországi kiadása által közölt fotóiból válogatott kiállítását. A kiállított anyagot Magdó István fotográfus, a Magyar Fotóművészek Világszövetségének erdélyi alelnöke méltatja. A tárlat március 7-ig tekinthető meg. A kiállításmegnyitó után bemutatják Kisgyörgy Zoltán geológus, író, újságíró a baróti Tortoma Könyvkiadó kiadásában megjelent Alsó-Háromszék, illetve Erdővidék és Székföld című útikönyveit.

FOTÓKIÁLLÍTÁS. A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete (SZMÚE) fotószakosztályának szervezésében a KÁMME Fotóműhely Fókuszban a hitéletünk című vándorkiállítása a kovásznai belvárosi református egyház közösségi termébe érkezik. Megnyitó február 13-án, vasárnap a 11 órakor kezdődő istentisztelet után. Házigazda nt. Balogh Zoltán esperes-lelkész, köszöntőt mond Bedő Zoltán, az SZMÚE elnöke, a kiállítást megnyitja Szebeni Zsuzsa, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője, a tárlatot bemutatja Huszár Szilamér, az SZMÚE fotószakosztályának koordinátora, a kiállítás erdélyi kurátora.

Hitvilág

PLÉBÁNIAI EST. Kézdivásárhelyen a Boldog Özséb-plébánián ma 19–21 óráig Meríts a tiszta forrásból! címmel plébániai estet tartanak feleségeknek és édesanyáknak.

HÁZASSÁG HETE GELENCÉN. Az idei Házasság Hete fő témájához igazodó előadásra, romantikus estre várják a házaspárokat Gelencén február 10–13. között. A nyitó szentmise ma 18 órától lesz a tekepálya fölötti teremben. Pénteken 19 órától a gyulafehérvári Családpasztorációs Iroda munkatársai, Kertész Tibor és Marika mesélnek a házasságukról, valamint az idei év mottójáról. Szombaton 18 órától romantikus vacsorára várják a házaspárokat. A rendezvénysorozat vasárnap a 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisével zárul a Szent Imre-plébániatemplomban, melynek részeként megáldják a jelen lévő házaspárokat. További információ a csalad.ro oldalon.

GYÁSZFELDOLGOZÓ CSOPORT. Sepsiszentgyörgyön gyászfeldolgozó csoportot indított a Dia­kónia Keresztyén Alapítvány. A 10–12 alkalomra tervezett találkozásokat kéthetente tartják. A csoporthoz az indulást követő harmadik alkalomig, március 2-áig lehet még csatlakozni. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges, rövid beszélgetéshez kötött. Érdeklődni a 0731 025 903-as telefonszámon lehet.

TERÁPIA SZENVEDÉLYBETEGEKNEK. A Bonus Pastor Alapítvány március 3–6. között terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és hozzátartozóknak Magyarózdon (Maros megye). A felvétel előzetes személyes beszélgetés alapján történik. Várják Sepsiszentgyörgyről és környékéről a jelentkezőket február 26-ig Kozma Ferencnél a 0757 489 778-as telefonszámon.

Röviden

IVÓVÍZ. Sepsiszentgyörgyön ma 8–12 óráig javítási munkálatok miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás az Ág utcában a 3-as tömbházban, a 10-es tömbház A, B lépcsőházaiban, a 11-es tömbház A, B lépcsőházaiban, a 12-es tömbház A, B lépcsőházaiban és a 13-as tömbház A, B lépcsőházaiban; a Császár Bálint utcai 8-as, 10-es, 12-es számú magánháznál és a 14-es tömbház A, B, C, D, E lépcsőházaiban; a Sirülő utcában, illetve a Bánki Donát utca 27. szám alatt. A szolgáltatás újraindítása után a víz elszíneződésére lehet számítani. Amennyiben a vízszolgáltatás újra üzembe helyezésekor a vízszolgáltatási paraméterekben hiányosságok merülnek fel, ezt a 0744 326 104-es vagy a 0267 315 393-as telefonon lehet jelezni.

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön a Lendület sétány 21/A, B, 22/A, B, 23/A tömbházaiban és a Szorgalom sétány 32-es, 33-as és 34-es tömbházaiban pénteken 8.30–14.30-ig szünetel az áramszolgáltatás.

FORGALOMVÁLTOZÁS SEPSISZENTGYÖRGYÖN. Egyirányú forgalom lépett érvénybe Sepsiszentgyörgyön a Gödri Ferenc utcában. Behajtani a Gróf Mikó Imre utca felől lehet, a parkolás az úttest mindkét oldalán megengedett.

Apróhirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a „Megrendelem” gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.