A kovásznai születésű művész kiállításának megnyitóján fiatalok és idősebbek is jelen voltak – ismerős számukra Nagy Lajos, de ugyanígy az általa készített, számtalan kiállításon bemutatott, sok-sok díjat elnyert fotográfiák is. Ahogy dr. Deák Ferenc Loránd mondta a megnyitón: Nagy Lajos fotói a maguk jól komponált keretében a leghétköznapibb helyzetet is a szertartásos ünnep többletjelentésével mutatják be. Minden kép valaminek a tetőfokán beszél a létezésről – fogalmazott a kiállítás anyagának méltatásában.

A tárlat munkáihoz fűzött minden kommentár mellett érdekesebb, ha maga az alkotó beszél a műveiről. Villáminterjúban faggattuk Nagy Lajost.

– Lélekjelenlét a kiállítás címe. A fotós lélekjelenlétéről, bátorságáról, a megörökítettek lélekbeli jelenlétéről van itt szó? Honnan jött a cím?

– A címet Lung László Zsolt adta, amikor ugyanez az anyag Kézdivásárhelyen volt kiállítva. Nagyon könnyen beleegyeztem, mert ráillik. Ott lenni lélekben, de azokban a lelkekben is, emberektől kezdve, állatokon, növényeken át a nagybetűs természetig, melyeket sikerült megörökítenem. Ott vagyunk közöttük, majdnem lelket lehelünk mindebbe. Valahonnan innen jön a kiállítás címe.

– Alkotói tevékenysége melyik periódusában készültek az itt kiállított felvételek?

– 25 év távlatáról beszélhetünk. A kiállítás tulajdonképpeni ötlete két évvel ezelőtt született, akkor töltöttem hetvenedik élet­évemet. Nagyváradi barátunk, Tóth István, az Euro Foto Art Egyesület elnöke mondta: ünnepeljük az évfordulót úgy, hogy Nagyváradon rendezünk egy nagyszabású kiállítást. 130 képet szedtem össze, ezek mind díjazott fotók valahol a világban. Zárójelben mondom, több mint húszezer képem járta meg a világot, az a 130 csak egy csepp volt mindebből. A válogatásból száz kép szerepelt a nagyváradi kiállításon, itt, Kovásznán hatvan tekinthető meg.