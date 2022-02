Szórólapokkal elintéznék

Az orvosi, akadémiai, ifjúsági és gyermekvédelmi profilú civil egyesületeket tömörítő szervezet úgy látja, hogy a rákos megbetegedések megelőzését célzó hazai terv olyan intézkedéseket ír elő – például az egészséges életmód népszerűsítése, szórólapok osztogatása, konferenciák szervezése –, amelyek nem vágnak egybe az Egészségügyi Világszervezet ajánlásaival, sőt, a dohányzás visszaszorításában hatástalannak bizonyulnak. Ezeket ugyanis a dohánytermékek hozzáférhetőségének és vonzerejének csökkentését célzó intézkedésektől elszigetelten kezelik.

A Dohánymentes 2035 kezdeményezés ugyanakkor nehezményezi, hogy a hazai rák­ellenes tervből hiányoznak a dohányfogyasztás csökkentését célzó intézkedések, például a dohányzásellenes törvény kiegészítése az elektromos cigarettára és a hevített dohánytermékekre vonatkozó részekkel.

A civilek Klaus Iohannis államfő támogatásával 2016 szeptemberében dolgoztak ki stratégiát arra, hogy a dohányzó 13 és 15 év közötti fiatalok aránya 5 százalék alá csökkenjen, és 2035-re felnőjön az első nem dohányzó nemzedék, most azonban azt kell látniuk, hogy annak egyetlen elemét sem iktatták be a rákos megbetegedések megelőzését célzó országos tervbe. Még bíznak benne, hogy ez megtörténik, s szem előtt tartják a tudományos és orvosi szféra véleményét is. (Agerpres)