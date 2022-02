Szigorít szabályain a képviselőház

Ezentúl hat hónapra megfoszthatják illetményének felétől azt a képviselőt, aki képviselőtársa helyett szavaz, molinó kifeszítésében vesz részt, a frakció kijelölt helyét elhagyva (telefonjával) élőben közvetíti az ülést, erőszakosan lép fel képviselőtársával szemben, kiabál, gyalázkodik, fenyegetőzik, másokat sérteget. A botrányt okozó képviselőt az ülésvezető eltávolíttathatja a parlamenti őrséggel az ülésteremből.

A másokat sértegető, erőszakos képviselők felszólalási jogát három hónapos időtartamra felszólalásonként tíz másodpercre korlátozhatják, a képviselőház működését, illetve másokat veszélyeztető frakciókat pedig fél évig megfoszthatják a szolgálati gépkocsiktól és a parlament alkalmazásában álló teljes személyzettől.

A házszabály módosítását a Szociáldemokrata Pártból (PSD), a Nemzeti Liberális Pártból (PNL), az RMDSZ-ből és a nemzeti kisebbségi frakcióból álló kormánytöbbség 202 szavazatával fogadták el, míg az ellenzék 91 képviselője ellene voksolt. A kormánypártok elsősorban a többi párt által szélsőségesnek minősített, rendszeresen botrányt okozó Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselőit próbálják megfékezni, miután George Simion, az AUR társelnöke hétfőn odarohant a beszédét tartó Virgil Popescu energiaügyi miniszterhez, megrángatta és fenyegetően az arcába kiabált.

A tegnap elfogadott határozat indoklása szerint a házszabály eddigi szankciói elégteleneknek bizonyultak az „első mandátumuknál tartó”, a parlamenti szokásjogot semmibe vevő, kollégáikkal szemben szóbeli és fizikai erőszakot alkalmazó törvényhozók fegyelmezéséhez.

Bár a parlamentbe is beszivárgó erőszak megfékezésének szükségességével a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) is egyetért, ellenzéki pártként tiltakozott a „transzparencia korlátozása” ellen, és úgy értékelte: sérül a demokrácia azáltal, hogy kitiltják a molinós tüntetéseket és a telefonos élő közvetítéseket a törvényhozásból. Az utcai tüntetések eszköztárát egyébként az USR hozta be a román parlamentbe, a 2020-ban képviselethez jutott AUR viszont a figyelemfelkeltés legfőbb eszközeiként használja a gerillamódszereket, azzal növelve támogatottságát, hogy a szerinte népszerűtlen politikusokat élőben közvetített erőszakos megnyilvánulásokkal „megleckézteti”.

Az AUR és az USR bejelentette, hogy alkotmányossági óvást emel a házszabály „antidemokratikus, az ellenzék elhallgattatását célzó” módosítása ellen.



Lenácizta képviselőtársát

Elítélték a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt (PNL), az RMDSZ és a Mentsétek meg Romániát Szövetség törvényhozói a képviselőház plénumában, hogy Ciprian Titi Stoica, a Románok Egyesüléséért Szövetség képviselője „nácinak” nevezte a német kisebbség képviselőjét, Ovidiu Ganţot. „17 éve vagyok tagja a képviselőháznak, de soha nem engedtem meg magamnak a kollégáim sértegetését. Ma (szerda – szerk. megj.) reggel, a házszabályzat módosítását vitató ülésen Ciprian Titi Stoica képviselő nácinak nevezett. Még hozzá is tette, idézem: „ez a történelmi igazság, nácik vagytok’” – mondta Ovidiu Ganţ. Emiatt felkérte a legfelsőbb ügyészséget, hogy vizsgálja ki az ügyet. Ciprian Titi Stoica visszautasította Ganţ vádjait, azt állítva, hogy ő a bizottságban alkalmazott módszereket bélyegezte „nácinak”, és ezt bizonyítani is tudja, mert „mindent lefilmeztek”.