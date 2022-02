Hétéves a Társalgó

Elsőként Kelemen Tibor, a megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség igazgatója, a műsor állandó támogatója szólt az egybegyűltekhez. Ez egy olyan rovat, melynek hátterében sok óra, kilométer és munka van, és amint a címe is jelzi, társak, partnerek a működtetői, akik minden beszélgetésben az igazságot keresik és próbálják meg eljuttatni a hallgatósághoz – jelentette ki. Nagyon sok vendégük volt az elmúlt évek során, és nagyon sokan segítették a működésüket, akiknek ezúton is szeretnének köszönetet mondani – fogalmazott. Hozzátette: a rovat éltetésében a legfőbb érdem Majláth Attila műsorvezetőé, aki árvaházban nőtt fel, de az elmúlt évek alatt sokat bizonyított, példát mutatva annak a közösségnek, amelyből származik.

Az volt az álmuk, hogy tegyenek valami jót a nagyvilágban – vette át a szót Majláth Attila, majd köszönetet mondott mindenkinek, név szerint is felsorolva több partnert, akik közül egyesek anyagiakkal, mások különböző szolgáltatásokkal vagy éppen ötletekkel, véleményekkel segítik a munkájukat. Nem hozott konkrét adatokat az elmúlt hét év történetéről, de készített egy filmes összeállítást az eddigi műsorokról, amit levetítettek a közönségnek.

Végezetül az élőben közvetítő Grubisics Leventét is mikrofonhoz szólították, aki egykor munkát ajánlott Majláth Attilának. Mint elmesélte, azzal kereste meg őt az árvaházból kikerült fiatalember, hogy segítse őt anyagilag, de ő tudta, hogy egy kenyérre való nem lenne igazi segítség, ezért inkább munkalehetőséget ajánlott neki. Még van, ahová fejlődnie ebben a szakmában, de az már egyedülálló teljesítmény, hogy idáig eljutott – mondta.

Ezután kamarahangverseny következett: Mozart Divertimento in D című művét és egy Carlos Gardel-darabot is hallhattunk a Plugor Sándor Művészeti Líceum vonósnégyesének – Barabás Bálint (első hegedű), Furus Ábel (második hegedű), Lőfi Gellért (brácsa), Dénes Dorottya (cselló) – előadásában, melyekhez rövid zenetörténeti ismertetővel is szolgált a zenekarvezető Lőfi Gellért. Az est pezsgős állófogadással ért véget.

Grubisics Levente lapunknak elmondta, hogy korábban Szociális háló néven futott a műsor, és mélyszegénységben élő embereket mutatott be, akiknek próbáltak támogatást szerezni. A járványidőszakban azonban átlépték a szociális határokat, jelenleg művészettel, közélettel, sporttal, politikával, vidéki élettel is foglalkoznak, ezért jelenleg Társalgó néven működik a rovat. „Örvendek, hogy nagyon komoly emberek is elfogadják Attila meghívását, úgy gondolom, hogy minden hibája ellenére élményeket nyújt a hallgatóknak” – fogalmazott a rádió vezetője.

Majláth Attila örömmel mesélte lapunknak, hogy a 2015 elején indult műsorhoz rengeteg támogatót sikerült szerezni Kelemen Tibor segítségével, akit korábban ugyanúgy ismert meg, mint Grubisicsot: pénzt kért tőle. „Az a célunk a Társalgóval, hogy minél több embert rávegyünk arra, hogy egymást segítsék, partnerségeket kössenek, mert így tudunk erős közösséggé válni” – mondta végezetül.