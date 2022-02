Háromszéken nem zárnak be oltóközpontok

Egyelőre nem csökkent oly mértékben a koronvírus elleni védőoltást igénylők száma Háromszéken, hogy be kelljen zárni az oltási központokat, de szóba jöhet ezek nyitvatartási programjának szűkítése – közölte lapunk megkeresésére Ágoston László, a megyei közegészségügyi igazgatóság vezetője.

Országos szinten az oltási központok harmadában naponta kevesebb mint tíz dózis vakcinát használtak fel az elmúlt két hétben, ezért ezeket be kell zárni, illetve átalakítani tesztelési egységekké – nyilatkozta csütörtökön Valeriu Gheorghiță. Az oltási kampány vezetője szerint a koronavírus elleni védőoltási program lebonyolítása közelebbről a családorvosok feladata lesz, nincs értelme külön rendszert fenntartani e célból, de továbbra is szükség van a lakosság széles körű tesztelésére. Országosan már több tucatnyi oltási központban megkezdték az antigén gyorstesztek végzését a koronavírus-fertőzésre utaló tüneteket mutató páciensek esetében. Háromszéken ezt csak a sepsiszentgyörgyi Dália utcai egységben végzik, de csak hetente, péntektől vasárnapig –, ennek kiterjesztését Ágoston László nem tartja indokoltnak. Míg oltásra egészséges emberek érkeznek, tesztelésre a fertőzésgyanúsak: kötelező a két tevékenység elkülönítése, nem szerencsés ez a megoldás – mondotta. Ha erre mégis sor kerül a többi háromszéki városban is, akkor azt javasolják, hogy a központokban egyik nap oltsanak, másik nap teszteljenek – szögezte le Ágoston igazgató.

A megyei közegészségügyi igazgatóság adatai szerint február első hétvégéjén péntektől vasárnapig 137 antigén gyorstesztet végeztek a sepsiszentgyörgyi oltóközpontban, ezek közel fele volt pozitív, a megye öt városában működő egységekben pedig naponta igen változó számban használtak fel oltóanyagot. A prefektúra 24 órára visszatekintő helyzetjelentésében hétfőn 42, kedden 173, szerdán 77, csütörtökön 103, pénteken pedig 83 beadott vakcina szerepelt. Az oltottak közt mindössze 146 olyan páciens volt, aki először kapott védőoltást, közülük kilencvenketten az egydózisos Johnson&Johnson vakcinát igényelték. A harmadik oltást az említett időszakban 183-an kérték.