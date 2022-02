A lazítás feltétele

Az utóbbi héten leszálló ágba került az új koronavírusos esetek száma, csökkent a pozitív tesztek aránya is, illetve a korábbinál valamivel kisebb a járvánnyal kapcsolatos elhalálozások száma, ellenben az intenzív terápián ápolt betegek száma stagnál, sőt, enyhe növekedést mutat – a lazításokhoz viszont arra van szükség, hogy huzamosan csökkenjen az intenzív osztályon ápolt betegek száma is – nyilatkozta Alexandru Rafila egészségügyi miniszter.

Alexandru Rafila úgy nyilatkozott tegnapi sajtótájékoztatóján, a hatóságok a jövőben sem fogják feloldani a koronavírussal fertőzött, tünetekkel rendelkező emberek elkülönítésére vonatkozó szabályt. „Bármilyen vírusos megbetegedésről is legyen szó, ajánlatos néhány napig elkülönülni, hogy ne fertőzzük meg kollégáinkat, családtagjainkat. Nincs okunk lemondani a fertőzött, tünetes személyek elkülönítéséről” – mondta a miniszter.

Rafila úgy vélekedett, valószínűleg „nincs jövője” a beoltott személyek számára biztosított értékjegyeknek. „Nem a pénzről van szó, pénz lenne rájuk. (...) Ösztönző célzatú volt, az oltakozást ösztönözte, de sajnos nem volt jelentős eredménye” – jelentette ki. Arra a kérdésre, hogy várható-e az oltásért járó értékjegyek megszüntetése, Rafila azt felelte, erről még tárgyalni fognak az illetékesek. „Én azt gondolom, hogy az egészségünk védelmében oltatjuk be magunkat, és nem azért, hogy értékjegyeket kapjunk” – fogalmazott.

Rafila arról is beszámolt, hogy egy, a közelmúltban végzett vizsgálat során 350 mintát vettek az ország különböző kórházaiban intenzív terápián ápolt betegektől. A mintákat a bukaresti Matei Balş járványtani intézet laboratóriumában szekvenálták. Az előzetes eredmények szerint a vizsgált megbetegedések 87,5 százalékát az omikron, 12,5 százalékát a delta vírustörzs okozta. Ugyanakkor a vírus reprodukciós rátája csökkenő tendenciát mutat, vasárnap 0,89 volt – tette hozzá az egészségügyi miniszter.

A stratégiai kommunikációs törzs tegnapi jelentése az új esetek számának stagnálásáról, a kórházi ápolásra szorulók számának enyhe növekedéséről tájékoztat: a vasárnap délelőtt és hétfő délelőtt közötti időszakban elvégzett közel 40 ezer tesztnek még mindig több mint 30 százaléka pozitív, de a 12 069 újonnan azonosított koronavírus-fertőzéses eset csupán százzal haladja meg az előző napi új esetek számát. Kovászna megyéből 68 új esetet jelentettek, Háromszék fertőzöttségi mutatója 9,61 ezrelék. Kórházi kezelésre tegnap közel 11 ezren szorultak, 352-vel többen, mint egy nappal korábban, és a súlyos esetek száma is növekedett vasárnaphoz képest, intenzív osztályon tegnap 1155 pácienst kezeltek (közülük 974 oltatlan), 14-gyel többet, mint előző napon. A halálesetek száma jelentősen visszaesett, a stratégiai kommunikációs törzs 64 újabb áldozatról és 11 korábban bekövetkezett halálesetről tájékoztat, az összesen 75 áldozatból 64 oltatlan volt. Az elhunytak közt egy Fehér megyei 25 éves fiatalember is található, aki nem volt beoltva és más betegségekben is szenvedett.

Ugyanakkor az elmúlt héten csökkent a koronavírusos megbetegedések száma a tanintézetekben is, a tanügyminisztréium tegnapi tájékoztatása szerint a múlt hét végén országszerte 54 tanintézetben és 2025 osztályban/csoportban zajlott online az oktatás. A legutóbbi összesítés szerint jelenleg 19 064 koronavírusos megbetegedést tartanak számon az óvodások és iskolások körében, a tanügyi alkalmazottak között pedig 4703 fertőzött van.

Mindezekkel párhuzamosan az oltakozási kedv továbbra is nagyon alacsony, az oltási kampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) tegnap ismertetett adatai szerint ez idáig 8 098 232 személyt immunizáltak, közülük 8 028 849-et teljeskörűen beoltottak, 2 483 724-en pedig a harmadik dózist is megkapták.