Fogy a nagyreményű párt

Az utóbbi két hétben körülbelül négyszázan távoztak a Mentsétek meg Romániát Szövetségből (USR), ugyanakkor mintegy száz új tag iratkozott be a pártba – közölte Ionuţ Moşteanu, az alakulat szóvivője.

„Bonyolult időszak ez a párt számára. Ahogy eddig is átvészeltük a nehéz pillanatokat, úgy most is át fogjuk. Bízom kollégáimban és a szolidaritásban” – mondta az USR szóvivője és alelnöke. A magát reformista pártnak nevező szervezet válságát súlyosbítja, hogy múlt héten lemondott az alakulat elnöke, Dacian Cioloș, a közvélemény-kutatások szerint pedig az USR már csak a negyedik legnagyobb pártnak számít, miután a 2020-as választások óta legalább öt százalékkal visszaesett támogatottsága.