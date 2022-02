A Turul Iroda járványidőben is aktív

A civil szervezet tavalyi sikerei között kiemelkedőként tartja számon, hogy újabb három pályázatuk nyert a Civil Támogatási Alapnál (Active Citizens Fund România). Felidézték: első, az alap által finanszírozott #youthfocus elnevezésű programjukhoz – melyet idén is folytatnak – tizenkét új mentor csatlakozott tavaly Kézdivásárhelyről, Sepsiszentgyörgyről és Kovásznáról. Ugyanakkor mintegy 75 diák is bekapcsolódott a program által biztosított oktatási, figyelemfelkeltő és tudatosító tevékenységekbe, a fiatalokat ezek révén kívánják bevonni a közösségi életbe, fejleszteni állampolgári és vezetői készségeiket. A The Duke of Edinburgh’s International Award (DOFE) személyiségfejlesztő program tavaly 830 diákhoz jutott el a Turul Iroda révén, a szeptemberi DOFE-gálán pedig több mint 45 fiatal vette át ezüst és bronz díját.

Az egyesület tavaly három különböző tábort, több túrát, felkészítőket és képzéseket szervezett a fiataloknak, emellett fotós és filmes foglalkozásokat is elérhetővé tettek számukra. Az iroda fiatal önkéntesei leforgatták a Csend című rövidfilmet (bemutatójára nemrég került sor a Művész moziban), illetve bekapcsolódtak az Olt árterének megtisztítását célzó akcióba is.

A járványhelyzet rányomta bélyegét az iroda által több éve működtetett Berde Mózsa-kör tevékenységére, a megszorítások miatt nehéz volt a foglalkozások folytonosságát biztosítani – derült ki a szervezet beszámolójából. Ennek ellenére Nagyajtán, Középajtán, Kökösben, Nagyborosnyón, Kálnokon és Gelencén, illetve Sepsiszentgyörgyön és Baróton sikerült bábszínházas tevékenységeket, valamint fotós és kreatív irodalomi foglalkozásokat tartani.

Szeptemberben a Vargyas-szorosban öt ország részvételével ifjúsági vezetők mobilitási projektjét szervezték meg, októberben pedig egy-egy csapatuk Spanyolországban és Magyarországon járt hasonló programokon. Sikerült bővíteni a szervezet eszköztárát is, a beszerzett személygépkocsi az iroda munkatársainak terepmunkáját könnyíti. Az egyesület tevékenységeit tavaly ötven önkéntes és hat bedolgozó, együttműködő munkatárs segítette.

Ami az idei terveket illeti, a Turul Iroda a fiatalok személyiségfejlesztésére, különböző tevékenységekbe való bekapcsolására, új oktatási folyamatok elindítására összpontosít, továbbá a nemzetközi kapcsolatok építésére, gyermekprogramok fejlesztésére, emellett az oktatók képzésére és oktató anyagok készítésére is figyelmet fordítanak.