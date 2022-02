A nyugodt otthon megvalósítása /X/

Szoba hangszigetelése: Hogyan csináld jól

Aki saját otthonában zenél, vagy nagyon hangosan szeret zenét hallgatni, az hamar megzavarhatja a környező szomszédokat. Pontosan ennek megelőzése és saját magánéletének védelme érdekében a szobák hangszigetelhetők különféle eszközökkel. Ebből a cikkből megtudhatja, mi a különbség a hangszigetelt és a visszhangtalan között, és hogyan lehet hangszigetelni egy szobát. E cikk megírásához a Perfect Acoustic-tól kértem segítséget.

Hangszigetelt szobák: magyarázat és előnyök

Mielőtt rátérnénk arra a kérdésre, hogyan lehet egy helyiséget hangszigetelni, először tisztázni kell a hangszigetelt és a visszhangtalan különbséget. A hangszigetelt helyiségből alig jön ki zaj, és nagyon kevés környezeti zaj jut be. A visszhangos viszont olyan helyiségekre utal, amelyekből egyáltalán nem hatol be hang. Utóbbira általában nincs szükség magánházaknál, és nem is valósítható meg ésszerű anyagi eszközökkel. Egyes kereskedelmi és ipari területeken visszhangmentes kamrákra van szükség. A hangszigetelt szobák például zeneszobaként vagy hangfelvételek készítésére alkalmasak lehetnek.

Hogyan lesz hangszigetelt egy szoba?

A hang a falakon, a mennyezeten és a padlón keresztül kifelé és a szomszédos helyiségekbe juthat. Ezért a helyiség hangszigetelésének fontos lépése a falak letakarása. Ez lehetséges például egy modern akusztikus panellel falburkolatként. Egy ilyen panelnek megvan az az előnye, hogy kiválóan elnyeli a hangot, ugyanakkor látványos is. A külső réteg egyszínű vagy mintás kivitelben is kialakítható, ami jelentősen hozzájárul a tetszetős szoba kialakításához. Ez egy fontos előnye az akusztikus paneleknek a csavart habpanelekhez képest. Mivel egy jó minőségű akusztikus panel viszonylag nehéz, biztonságosan rögzíteni kell a falhoz.

A szoba falainak jellegétől függ, hogy melyik rögzítőelem jöhet szóba. Akusztikus panellel a mennyezetet is lefedhetjük egy helyiségben, mert a hang a környező helyiségekbe is behatol. Miután a falakat és a mennyezetet úgy alakították ki, hogy a hangelnyelés magas szintje legyen, érdemes egy pillantást vetni a padlóra. Egyszerű, gyorsan megvalósítható megoldás a hangelnyelő padlólapok lerakása. Alternatív megoldásként hangszigetelésként speciális szőnyegeket is ki lehet helyezni a padlóra. A vastag szőnyegek viszont aligha töltik be ezt a funkciót.

További tippek hangszigetelt szobához

A falakon, a mennyezeten és a padlón kívül más módokon is elnyelheti a hangot a helyiségben. Például, ha nagy hangszórók vannak a szobában, nem szabad egyszerűen a padlóra helyezni. Ehelyett érdemes lengéscsillapítókat használni, vagy a dobozokat tömör bútorokra helyezni. A helyiségek ablakai és ajtói szintén zajáteresztőek. Hangszigetelt helyiség esetén az ablakok illesztéseit ezért alaposan le kell tömíteni. Az ajtókhoz általában habból vagy gumiból készült tömítőcsíkok használhatók.