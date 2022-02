Törvénytelen a kültéri maszkviselés kötelezővé tétele

A kormány 2020 november 5-én több jogszabályt is elfogadott a koronavírus-járvány akkori, második hullámának megfékezése érdekében: egyebek mellett éjszakai kijárási tilalmat rendelt el, korlátozta az üzletek nyitvatartását, a lépcsőzetes munkakezdés és a távmunka bevezetéséről döntött. Ahhoz azonban, hogy a védőmaszk viselését - a zárt tereken kívül - a szabadban is kötelezővé tehessék, a veszélyhelyzetről szóló törvény azonnali módosítására volt szükség, ezért annak előírásait sürgősségi kormányrendelettel egészítették ki. Egyhangúlag elfogadott határozatában az alkotmánybíróság nem valamely alapjog megsértésére, hanem egy procedurális mulasztásra hivatkozott: a kormány ugyanis elmulasztotta megküldeni a sürgősségi rendelet tervezetét a törvényhozási tanácsnak, márpedig az alkotmány szerint minden jogszabálytervezetet elfogadása előtt a törvényszövegek jogharmóniáját vizsgáló testületnek is véleményeznie kell.

Az alkotmánybíróság megfellebbezhetetlen döntése eltörli a kültéri maszkviselési kötelezettséget, és érvényteleníti az előírás megszegéséért 2020 novembere óta kirótt bírságokat, de csak később lép hatályba, amikor az indoklással együtt megjelenik a hivatalos közlönyben. Az alkotmánybírósági döntés hatályba lépéséig a kormánynak elvileg arra is lenne ideje, hogy - korábbi mulasztását kijavítva - szabályos döntést hozzon a kültéri maszkviselésről, de a járvány ezt már nem indokolja. Alexandru Rafila egészségügyi miniszter már korábban jelezte, hogy az újonnan fertőzöttek napi számának csökkenése közepette a kormány lazítások fontolgat: ezek sorában az első lépés lesz a kültéri maszkviselési kötelezettség eltörlése, az utolsó pedig az, hogy zárt térben sem lesz kötelező (csak ajánlott) az orvosi maszk viselése.

A két héttel korábbi - 40 ezer esetet meghaladó - tetőzés óta már többnyire csökkennek a napi fertőzöttszámok: kedden 21 885 újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttet jelentettek, ami 13 százalékkal elmarad az utóbbi két hét átlagától. A halálos áldozatoknál azonban még növekvő a tendencia: a keddi 195 új haláleset 72 százalékkal meghaladja a kéthetes mozgóátlagot. Ugyanakkor a kórházi kezelésre szoruló betegek száma enyhén csökkent előző naphoz képest, de az intenzív terápián ápoltak száma egyelőre stagnál.