Pászka Lóránd 1996. március 22-én született Kézdivásárhelyen. A 25 éves játékos 2011-től a szegedi Grosics Akadémián nevelkedett, ahol végigjárta az utánpótláscsapatokat. Mindössze 17 évesen mutatkozott be a felnőttcsapatban, az akkor harmadosztályú Szegedben. A Várfürdő-Gyulai Termál FC következett a sorban, majd visszatért az immár másodosztályban szereplő Szegedhez, ahonnan 2019 júliusában távozott. Ez alatt az idő alatt alapemberévé vált az együttesnek, amit jól mutat, hogy 90 mérkőzésen számítottak rá. 2019-ben a Soroksár csapatához került, ahol szintén meghatározó játékossá vált. 77 alkalommal szerepelt Lipcsei Péter együttesében, és védő létére hat gólt is szerzett. Ebben az idényben 22 bajnokin lépett pályára, ezeken öt gólpasszt jegyzett.

Pászka Lóránd fantasztikus érzésnek tartja, hogy a Ferencváros leigazolta, ez számára egészen álomszerű. Elmondta, a téli felkészülés alatt másfél hetet már a csapattal edzett, ám meglepte a rekordbajnok megkeresése, aminek természetesen rendkívül örült, hiszen szeretne bizonyítani. A fiatal felső-háromszéki labdarúgó hozzátette, a csapattársak és a szakmai stáb nagyon jól fogadta, a jövőben pedig a legjobb tudása szerint igyekszik segíteni új csapatát. Szeretné kihozni magából a lehető legtöbbet, bízik benne, hogy sikerekben nem lesz hiány a következő években. Várja már, hogy bemutatkozhasson a szurkolók előtt, akik eddig is fantasztikusan támogatták a zöld-fehér mezeseket.

„Lóri teljesítménye mindig feltűnt, az NB II. mezőnyében nagyon meggyőzően teljesített szakmailag és emberileg egyaránt. Szeretném kiemelni Lipcsei Péter és Dragóner Attila személyét, akik meglátták a lehetőséget, és az utóbbi években hozzáadták azt a szakmai munkát, ami lehetővé tette, hogy Lóri hozzánk kerüljön. Bízom benne, hogy a jövőben is hasonlóan jól működik ez a kooperáció. Lóri esetében most eljött a lehetőség, hogy megnézzük az élvonalbeli csapatunkban. A játékstílusát tekintve egy pörgős, intenzíven dinamikus balhátvéd, aki bátran lép be a támadásokba. Mentális oldalról nézve pedig egy roppant motivált, igazi győztes típus” – jelentette ki Hajnal Tamás, a Ferencváros sportigazgatója. (miska)