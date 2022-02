Téged is elszomorít egy elhagyott kosár látványa? /X/

Hányszor volt már úgy, hogy egy üzletben járva a sorok között figyelmes lettél egy kosárra, amely félig volt termékekkel, de bármennyire is kerested a gazdáját, nem került elő. Azt a kosarat valaki telepakolta. Hosszú perceket töltött azzal, hogy bemenjen az üzletbe, kiválassza azt, amire szüksége van, ami neki szimpatikus, aztán egyszer csak fogja magát, és hátrahagy mindent, és lelép.

Webshop-üzemeltetők tucatjai szembesülnek naponta rengeteg alkalommal ezzel a jelenséggel, csak épp a virtuális valóságban. Ha vásárlóként is megakadt rajta a szemed, akkor gondold el, mit érezhet a webshop tulajdonosa, amikor már majdnem eladta a portékáját, majd az utolsó pillanatban mégsem kellett a látogatónak! Vagy már ismerős is számodra ez az érzés? És tettél már ellene?

Az SR-Marketing szakértői épp erre szeretnék felhívni a webshopot üzemeltetők figyelmét! A bánatos fej nem megoldás, érdemes inkább további lépéseket tenni!

Ó, mi a baj?

Próbáltál már valaha vásárló szemmel nézni a saját rendszeredre? Rendeltél már magadtól bármit is? Ha igen, hasonlóan jó élmény volt, mint amikor valahonnan hipergyorsan, gördülékenyen, felesleges hercehurca nélkül tudsz rendelni?

Naponta több ezer kosarat hagynak el a vásárlók, és mégis alig van olyan ember, aki megállna egy pillanatra, és feltenné a kérdést: “Ó, mi a baj? Miért nem vetted meg mégsem a kosár tartalmát?”.

Szerencsére nem mindenhol törődnek bele ebbe a tulajdonosok, így külföldön el is készült egy rendkívül hasznos statisztika arról, hogy mi lehetett a hiba a folyamatban. A legtöbb eset amúgy annyira érthető és annyira magától értetődő, hogy talán épp az egyszerűsége miatt nem gondoltál rá!

Mikor lécelsz te le?

Számtalan dolgot vásárolunk online, sőt egyre több mindent, épp ezért elvárjuk, hogy ne nehezítse meg senki a vásárlásokat. Hogy mi lehet nehezítő tényező? Hoztunk belőle egy párat!

1. Ha az oldal regisztrációra kényszerít. Mindenkinek tele a padlás vásárlói fiókokkal, jobb nyitva hagyni a kalitka ajtaját, és bízni abban, hogy a madár visszarepül, ha jó élményt okoztunk neki.

2. Ha túl sok a felmerülő extra költség. Ugye nem kérdés, hogy ezeket jó előre tisztázni, sőt minimalizálni is, esetleg előre felkínálni olyan opciókat, amelyekkel ezek csökkenthetőek?

3. Ha a vásárlási folyamat túl van bonyolítva, és még a zoknid színét is elkérik.

4. Ha nincs elég fizetési opció. Mindenkinek megvan a favorit, és szinte mindegy, melyik csatornán kerül jut hozzánk a pénz, csak jöjjön, nem?

Persze akad olyan is, aki egyszerűen csak a végösszegtől riad meg, szóval van, ami nem a te hibád!

Ha úgy érzed, szeretnél biztosra menni, konzultálj az SR-Marketing szakértőivel!

Nincs minden veszve!

Persze egész sor másik ok is szóba jöhet (oldalhiba, fedezethiány), de a lényeg mindenhol ugyanaz, okos remarketinggel, pop-up ablakokkal, no meg persze szuper termékekkel, szolgáltatásokkal és verhetetlen ajánlatokkal igenis van létjogosultsága a webshopodnak!

Kész vagy tenni érte? Nem, nem, te nem lehetsz kosárelhagyó, hisz tudod, hogy az senkinek nem jó! (X)