Apad a kórházban kezeltek száma

Csökken a naponta végzett tesztek száma is, a szerdai nap folyamán alig 67 ezer tesztet végeztek országszerte, a pozitivitás azonban továbbra is 23 százalék körüli. A szerdán azonosított új esetek száma 15 374, ez kétezerrel kevesebb az előző naphoz képest. Kovászna megyéből 124 új esetet jelentettek, Háromszék fertőzöttségi mutatója 9,13 ezrelék. A kórházban kezelt betegek száma tízezer alá csökkent, a súlyos eseteké is 37-tel kevesebb, mint előző napon, így jelenleg 1 119 pácienst ápolnak intenzív osztályon. Szerdán 122 újabb áldozatot követelt a kór, ehhez a statisztikában hozzáadtak három korábban bekövetkezett halálesetet is. A 125 elhalálozottból 104-en oltatlanok voltak, a beoltott áldozatok a 40 – 49 és a 80 fölötti korosztályból kerültek ki, mindannyian egyéb betegségekben is szenvedtek.