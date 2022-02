Kutyatámadás nyomán súlyosan sérült egy gyermek Sepsiszentgyörgyön

Radu Stroe, a megyei rendőrkapitányság szóvivője lapunknak megerősítette a támadás tényét, és közölte: az ügyben nyomozás indult egyelőre gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával. A szóvivő szerint, amennyiben az eredmények indokolttá teszik, a nyomozás más lehetséges bűncselekményre is kiterjedhet. Radu Stroe lapunknak azt is elmondta, hogy a támadás az utcán történt, de lévén, hogy folyamatban lévő nyomozásról van szó, további részleteket nem árulhatott el.

András-Nagy Róbert, a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház menedzsere lapunk megkeresésére elmondta: az áldozatot – egy tízéves és öt hónapos gyermeket – a mentő szállította be szerda délután az intézménybe sokkos, kritikus állapotban. A fiú testén több kutyaharapástól származó seb is volt, a legmélyebbek, legsúlyosabbak, életveszélyesek a kezein. Utóbbiak miatt – noha a kórház rendelkezik gyermeksebészeti részleggel –, szakembereik úgy döntöttek, a brassói gyermekkórházba küldik tovább az áldozatot, mivel a kezén lévő sebek ellátása plasztikai – rekonstrukciós – sebészeti beavatkozást is igényelt. A sepsiszentgyörgyi kórházban viszont nincs ilyen szakember – jelezte András-Nagy Róbert. A menedzser tudomása szerint az áldozaton elvégezték a szükséges beavatkozásokat, pontos állapotáról viszont nem rendelkezett információkkal. (ndi)