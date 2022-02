Eltávolítják a régi oszlopokat

Előző írásunk

Előadások, könyvbemutatók, a házasságról és a családról szóló tanulságos eszmecserék mellett művészeti programok is részét képezik a Házasság hete rendezvénysorozatának, ahogy azt a korábbi években is megszokhattuk. Vasárnap kiállítás, kedden filmvetítés, szerdán pedig a Mácsafej zenekar Olyan vagy... című, szerelmes versekből készült lemezének bemutató koncertje várta az érdeklődőket. A kimondottan erre az alkalomra készült lemezen és annak bemutatóján két sepsiszentgyörgyi színész, Korodi Janka és Kolcsár József is közreműködött.