Oroszország kész reagálni, Kelet-Ukrajnában nő a feszültség

Az orosz külügyminisztérium tegnap nyilvánosságra hozta az Egyesült Államoknak címzett viszontválaszt a Moszkva által megfogalmazott garanciaigényekre adott amerikai reakcióra. Az orosz fél nehezményezi, hogy Washington szerintük nem adott konstruktív választ Moszkvának a biztonsági garanciákra vonatkozó alapvető javaslataira. „Amennyiben az amerikai fél nem kész tárgyalni az Egyesült Államok és szövetségesei részéről a biztonságunkat garantáló szilárd, jogi értelemben kötelező erejű garanciákról, Oroszország kénytelen lesz válaszlépéseket tenni, egyebek között katonai és technikai intézkedések megvalósításával” – áll a dokumentumban. „A NATO további bővítéséről való lemondásról, a »bukaresti formula« visszavonásáról van szó, amelynek értelmében »Ukrajna és Grúzia a NATO tagjává válik«, valamint a volt szovjet szövetséghez nem tartozó államok területén katonai bázisok létesítéséről való lemondásról, beleértve infrastruktúrájuk bármilyen katonai tevékenységre való felhasználását, valamint a NATO katonai potenciáljának – beleértve a csapásmérőt is – és infrastruktúrájának 1997-es állapotba való visszaállítását” – áll a szövegben.

A moszkvai külügyi tárca felhívta a figyelmet, hogy az Egyesült Államok és a NATO egyre intenzívebb katonai tevékenységet folytat az orosz határok közelében, miközben továbbra is figyelmen kívül hagyja az orosz „vörös vonalakat” és alapvető biztonsági érdekeket, valamint Oroszország szuverén jogát ezek védelmére.

Közben megélénkültek az összecsapások Kelet-Ukrajnában. Az ukrán Egyesített Erők Parancsnokságának közleménye szerint tegnap tüzérségi támadás érte a Luhanszk megyei frontvonalnál fekvő, ukrán ellenőrzés alatt álló Sztanicja Luhanszka települést. Nehéztüzérségi lövedékek csapódtak be egy óvodába és egy vasútállomásba is, a település felében megszakadt az áramellátás. Az ukrán katonák a településen haladéktalanul menedékhelyekre menekítették a civil lakosokat. Az úgyszintén Luhanszk megyei Scsasztya település vezetése az Ukrinform hírügynökség jelentése szerint arról számolt be, hogy a nap folyamán két környező falut lőttek szakadár oldalról, a két településen megszakadt az áramellátás. Egy másik településen, a Popaszna közelében fekvő Vrubivkában lövedékek csapódtak be egy iskolába és lakóházakba, továbbá eltört egy nagy nyomású gázvezeték. A parancsnokság később kiadott közleményében arról számolt be, tovább folytatódtak a tüzérségi támadások a frontvonal mentén az ukrán oldal ellen: helyi idő szerint 14 óráig 29-ről 34-re nőtt a tegnap végrehajtott tűzszünetsértések száma, és 26 települést vettek tűz alá a szakadár erők.

Oroszország a következő napokban megtámadja Ukrajnát, miután újabb csapatokat telepített a két ország határára – jelentette ki tegnap újságíróknak Joe Biden amerikai elnök. Biden szerint Washingtonnak oka van azt feltételezni, hogy Moszkva álruhás provokációra (ún. false-flag operation) készül, hogy ürügyet teremtsen a belépésre. (Hasonló álruhás provokációt használt Hitler és Sztálin is 1939-ben ürügyként Lengyelország, illetve Finnország lerohanásához – szerk. megj.) Az elnök szerint „minden jel arra mutat”, hogy Moszkva kész megtámadni Ukrajnát. Nem részletezte azonban ezeket a „jeleket”.