A Sepsi OSK sorozatban másodszor lép pályára idegenben, az előző fordulóban egy órát emberelőnyben játszva a hosszabbításban bukta el a győzelmet, az FC Rapid egy hibát kihasználva egyenlített. A múlt hétvégén megszakadt az FC Voluntari november eleje óta tartó veretlensége, tizenegy mérkőzést követően szenvedtek egyértelmű vereséget az FC Farul otthonában (3–0). A székelyföldi és az Ilfov megyei együttes legutóbb tavaly októberben találkozott, a sepsiszentgyörgyi odavágóban Cristian Costin szerzett vezetést a vendégeknek, az előnyüket Vadim Rață növelni tudta, a házigazdák erejéből csak szépítésre futotta Petar Bojić révén, viszont már egyenlíteni nem sikerült. Szombaton a Sepsi OSK és az FC Voluntari tizennegyedszer mérkőzik meg a román első osztályban, az egyszeres kupagyőztes hatszor győzött, ötször osztoztak a pontokon, a háromszéki gárda kétszer örülhetett – 2018 májusában és 2020 szeptemberében. Liviu Ciobotariu csapata hazai pályán pozitív mérleggel rendelkezik, eddig mindössze két mérkőzésen maradtak alul, három döntetlen mellett nyolcszor győztek. Cristiano Bergodi együttese ebben az idényben csak kétszer nyert vendégként, hétszer osztoztak a pontokon és négyszer kikaptak.

„Az élvonalban mindig ugyanazzal az elvárással lépünk pályára, elsősorban szeretnénk látványos és szórakoztató mérkőzést játszani. Ha egy csapat jól teljesít, akkor előbb-utóbb a győzelem is összejön. Ezúttal szeretnénk begyűjteni a három pontot, természetesen nem lesz könnyű, mert a bajnokság egyik meglepetéscsapatával találko­zunk, amely a pontvadászat kezdete óta szinte mindig a felsőházi rájátszást jelentő helyeken tartózkodott. Szép emlékeket őrzök azokból az időkből, amikor az FC Voluntari vezetőedzője voltam, több mint egy évig irányítottam az együttest. Bízom benne, hogy sikerül a szemnek tetszetős találkozót játszanunk. Nem gondolom, hogy az ellenfelünk esélyesebbnek számítana, szerintem bármi megtörténhet, semmi sincs a kezdő sípszó előtt eldöntve. Tudjuk, hogy a Voluntari erős csapat, több játékosukat ismerem, viszont mi is jól játszottunk, még úgy is, hogy legutóbb két pontot elvesztettünk a Rapid ellen. Az elmúlt időszakban rövid idő alatt három mérkőzésünk volt, ezúttal azonban több időt készülhettünk. Vannak kisebb problémáink a kezdő tizenegyet illetően, ám biztos vagyok benne, hogy aki pályára lép, az minden tőle telhetőt megtesz” – nyilatkozta Cristiano Bergodi vezetőedző.

A 27. forduló programja: * ma: U Craiova–Aradi UTA (17.30 óra), FC Dinamo–Medgyesi Gázmetán (19.55 óra) * szombat: FC Voluntari–Sepsi OSK (17 óra), Mioveni–FCSB (19.55 óra) * vasárnap: Chindia Târgoviște–FC Botoșani (12.30 óra), Kolozsvári CFR–FC Rapid (19.55 óra) * hétfő: FC Farul–FC Argeș (17.30 óra), Academica Clinceni–Universitatea Craiova (19.55 óra).