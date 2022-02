Kevesebb beteget ápolnak kórházban, de több a súlyos eset

A stratégiai kommunikációs törzs pénteki jelentése szerint az új esetek és a kórházi beutaltak száma továbbra is csökken, intenzív terápián viszont az előző napinál több pácienst kezelnek, és a halottak száma is magas még.

A tesztek pozitivitása szintén csökkenő tendenciát mutat, a csütörtökön elvégzett 68 379 tesztnek 21,24 százaléka bizonyult pozitívnak. Ez összesen 14 524 újabb koronavírus-fertőzés beigazolódását jelenti, az új esetek száma 850-nel csökkent az előző naphoz képest. Kovászna megyéből 168 új esetet jelentettek, Háromszék fertőzöttségi mutatója 8,41 ezrelék. Kórházban százzal kevesebb beteget ápolnak (9 614-et), mint egy nappal korábban, a súlyos esetek száma viszont 13-mal 1 132-re emelkedett. Csütörtökön a kór újabb 125 áldozatot követelt, hárommal többet, mint előző napon, ehhez még tíz korábban bekövetkezett halálesetet is hozzáadott a stratégiai kommunikációs törzs. Az összesen 135 elhunytból 114-en oltatlanok voltak, egy 17 éves Dolj megyei lány is van az oltatlan áldozatok közt, aki más betegségekben is szenvedett.