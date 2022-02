Csökken az új esetek száma, de továbbra is sok a halott

Csökken az egészségügyi rendszerre nehezedő terhelés is: 8977 fertőzött beteget kezelnek kórházban, ez több, mint 600-zal kevesebb, mint egy nappal korábban. A súlyos betegek számának alakulásában egyelőre inkább csak tetőzés látszik: továbbra is 1117 fertőzött szorul intenzív terápiás kezelésre, ez alig 15-tel kevesebb, mint egy nappal korábban. Ez azért is fontos, mert a hatóságok az intenzív osztályon kezeltek számának csökkenéséhez kötötték az újabb lazító intézkedések elfogadását. Az 1117 beteg közül 970-en nem kaptak oltást. Magasnak tekinthető a kórral összefüggésben elhunytak száma is: az elmúlt 24 órában 146-an vesztették életüket, a stratégiai jelentés tovább két korábban elhalálozott betegről is tájékoztatott.