Puskaporos hangulatú falugyűlés Illyefalván

A közel négyórás vitára nagy számban érkeztek a jelenlegi nyomvonalat, annak meghatározását, elfogadását, valamint a helyi döntéshozók szerepét, viszonyulását kifogásolók, a helyszín szűknek is bizonyult. A helyenként elfajuló, gyakori közbeszólások, sértő bekiabálások tarkította vita során a helyiek – a szomszédos vámoshídi küldöttséggel karöltve – komoly panaszáradatot és vádakat zúdítottak a meghívott helyi elöljárókra, felróva nekik, hogy nem a helyiek érdekeit képviselték ebben az ügyben. Az eseményen jelen volt Sándor Gábor, a szállítási minisztérium államtitkára, Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Ráduly István prefektus, Kovács Ödön megyemenedzser, valamint Fodor Imre polgármester. Az esemény célja ugyanakkor az volt – amint azt a szervező, házigazda Benkő Árpád Jenő, egyben az autópálya kapcsán indított, 1022 aláíró által támogatott petíció egyik kezdeményezője is mondotta –, hogy megoldást találjanak a községbeliek számára elfogadhatatlan helyzetre – ezt pedig részben sikerült is elérni. Egyezség született arról, hogy egy bizottság – melyben a helyiek tiltakozása élén állókon kívül a megyei önkormányzat képviselői, valamint Fodor Imre polgármester is részt vesz – felkeresi Bukarestben az autópálya építésével megbízott Közúti Infrastruktúráért Felelős Országos Társaságot (CNAIR), és tárgyalnak a nyomvonal oly módon történő módosításáról, hogy az ne érintse károsan az autópálya mentén található települések lakóit.

A vitán elhangzottakról részletes beszámolónkat hétfői lapszámunkban olvashatják.