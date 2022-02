Tortoma Önképzőkör

Február 22-én, kedden 19 órától Baróton a városi művelődési ház Bodosi Dániel Termében a közelgő népszámlálás és az anyaországi választások apropóján Megszámláltatunk és... hogyan találtatunk? címmel kerekasztal-beszélgetésre kerül sor. Meghívottak: Tamás Sándor megyeitanács-elnök, Antal Árpád András polgármester (Sepsiszentgyörgy) és Benedek-Huszár János polgármester (Barót). Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Farsangi gyermekmulatság Baróton

A baróti Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében február 25-én, pénteken 17 órától A farsangi napokban... címmel gyermektáncházra és a farsangi ünnepkörrel kapcsolatos foglalkozásra várja a gyermekeket és kísérőjüket a házigazda Lakatos Csilla muzeológus. A foglalkozáson népi gyermekjátékokat, énekeket és mondókákat tanulnak, valamint bajusz- és álarckészí­tés is lesz.

Tisztelt sepsiszentgyörgyi előfizetőnk!

Lapkihordó hiányában – folyamatosan keresünk munkatársakat – egyre nehezebben tudjuk eljuttatni kedvenc lapját postaládájába. Amennyiben már előfizetett, kérjük, vegye át a lapot a legközelebbi lapárudában. Ha ez nem lehetséges, az előfizetés árát átütemezzük a következő hónapra, végső esetben visszaadjuk. További lehetőség, hogy minden hónap 25-éig a postán fizet elő a Háromszékre. Megértésüket köszönjük.

H–Press Kft.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház e heti műsorán: a kamarateremben 22-én, kedden 19 órától és 25-én, pénteken 19 órától Nyikolaj Vasziljevics Gogol: Kártyások Zakariás Zalán rendezésében. Jegyek kaphatóak a biletmaster.ro oldalon, a városi szervezőirodában vagy előadás előtt a helyszínen.

A VÁROSI SZERVEZŐIRODA nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, előadások napján egy órával a kezdési időpont előtt. Telefon: 0267 312 104, 0728 083 336.

Zene

TIBERIUS-KONCERT. Ma 18 órától Kézdivásárhelyen az Erzsébet Teremben (44-es udvartér 1. szám) a Hagyományőrző napok keretében fellép a Tiberius vonósnégyes és meghívottja, Bartha Lajos (brácsa).

HANGVERSENYÉVAD. Február 25-én, pénteken 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében a Szebeni Állami Filharmónia zenekara lép fel. Karmester: Mihai Agafiță, szólisták: Ioana Turcu (fuvola) és Adrian Cazacu (hárfa). Jegyek a városi kulturális szervezőirodában vásárolhatók hétköznapokon 9 és 16 óra között, telefon: 0267 312 104. A jegyek ára 30 lej, diákok és nyugdíjasok számára 15 lej. A helyek száma korlátozott. A belépéshez kötelező a védettségi igazolvány felmutatása.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán kedden: 16.45-től Mami (román felirattal), 17.45-től Akik az életemre törnek (román felirattal), 18.15-től Vegyél el (román felirattal), 19.45-től Halál a Níluson (román felirattal), 20.15-től Lebensdorf (román dráma); szerdán: 16 órától Clifford, a nagy piros kutya (románul beszélő) és 16.15-től magyarul beszélő, 17.45-től Uncharted (román felirattal), 18 órától A világ legrosszabb embere (román felirattal); 20 órától Toxikoma (román felirattal), 20.15-től Akik az életemre törnek (magyarul beszélő), csütörtökön: 16 órától Encanto (magyarul beszélő), 16.15-től Mami (román felirattal), 17.45-től Cry Macho (magyarul beszélő), 18 órától Vegyél el (magyarul beszélő), 19.45-től Elk*rtuk (román felirattal), 20 órától Uncharted (magyarul beszélő). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102.

Hitvilág

HITERŐSÍTŐ ÖKUMENIKUS IMAHÉT. Február 21–27. között a sepsiszentkirályi kultúrotthonban esténként, 18 órától a Sepsiszentkirályi Unitárius Egyházközség szervezésében hiterősítő ökumenikus imahetet tartanak. Szolgálatot végző lelkészek: ma Szabó Előd, az ürmösi egyházközség lelkésze, a Háromszék-Felsőfehér Unitárius Egyházkör esperese; kedden Incze Zsolt György, a Szemerjai Református Egyházközség lelkipásztora, a Sepsi Református Egyházmegye esperese; szerdán Takó István, a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templom plébánosa; csütörtökön Andrási Benedek, a Brassói Unitárius Egyházközség lelkésze; pénteken Demeter Erika, a Korondi Unitárius Egyházközség lelkésze; szombaton Péterfi Ágnes Zita, a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség lelkésze; vasárnap Bustya János, a Sepsiszentkirályi Református Egyházközség lelkipásztora.

HARANGSZENTELÉS. A kézdivásárhelyi evangélikus templomban (Dózsa György utca 10. szám) ökumenikus istentisztelet keretében február 27-én 11 órától felszentelik az újonnan öntetett harangot.

Képernyő

RTV1. Ma 15.10-től: Heti krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata. ♦ Létkérdések: Itt né, székelyföldi... Márdirosz Ágnes a Csíki Játékszín színésze, férje, Fazakas Levente zenész a Háromszék Táncegyüttesnél. Egyik sem túlfizetett szakma, mégsem panaszkodnak. Vallják, hogy a keveset beosztva, az igényeket nem túltolva és persze nem egyik napról a másikra itthon is ki lehet alakítani élhető teret. Nem tartják magukat tudatos közösségépítőknek, értékrendjükkel, vidámságukkal mégis befolyásolják környezetüket. ♦ Furfangos fajátékok. Amint kézbe veszi portékáját a kíváncsiskodó, a gyergyóalfalvi Nagy György huncut mosolya mögött már tudja, hogy belesül-e vagy sem. A riportból kiderül, hogy mi végből vált e feladványok őrzőjévé és továbbadójává mesterük.

Megjelent

Megjelent az Erdélyi Gyopár idei első száma, melyben beszámolnak arról, hogy a várfalvi EKE-vár tovább bővült az elmúlt esztendőben, hogy számos ekés kapott országos kitüntetést, hogy kilencedik alkalommal, gazdag képanyaggal nyílt meg az EKEArt fotókiállítás. Az éves számvetés mellett a közkedvelt rovatokat is ott találjuk a folyóirat legfrissebb számában. A honismeretet az enyedszentkirályi Bánffy-kastély ismertetője gazdagítja, belföldi túraként ajánlott a Boj-patak körútja, egy királyi séta a Királyerdő-hegységben, növényritkaságokért a Buila-Vânturariţa Nemzeti Parkot kereshetjük fel, de ha egy nap alatt járnánk körül a Földet, akkor a Meseszép Föld című rovatot kell a lapban keresni. Új sorozat is indul, melynek címe Öreg házak új élete. A tartalomgazdagítás irányáról a szerkesztők szeretnének egyeztetni a lap olvasóival is, ezért a kiadványban, illetve a Facebookon egy kérdőív vár kitöltésre. A véleményalkotás nyeremény lehetőségével jár együtt, tehát kétszeres a haszon, ezért is érdemes időt áldozni a kérdések megválaszolására, beküldésére.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13 órától Szeretetláng rózsafüzér, 13.20-tól zenés köszöntő, 14.40-től és 17 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 15.00 órától Irgalmasság rózsafüzére, 17.15-től Örvendetes rózsafüzér, 18 órától szentmise Nagyszalontáról, 18.50-től A hét plébániája Gábor Annával, 19 órától Úrangyala, 19.30-tól műsor­ismertető, 19.35-től esti mese, 19.40-től Zsolozsma – esti dicséret, 21.25-től Effata, nyílj meg! – Görgényi Tünde műsora, 22 órától Zsolozsma – kompletórium.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line I. (telefon: 0367 412 103, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) egész héten 9–12 óráig; a Józef Bem utca 2/3/J/1. cím alatti Dent-Art rendelőben (0733 007 002) hétfőtől péntekig 12–18 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.