Háborúzzanak a Holdon

Most teljesen össze vagyok zavarodva, mert az amerikai elnök, Joe Biden már többször is bejelentette, hogy elkerülhetetlen és küszöbön áll az orosz invázió Ukrajna ellen. Pontos dátumot is mondtak – többek közt a Központi Hírszerző Ügynökségre (CIA-re) és az amerikai hadseregre hivatkozva –: a támadás február 16-án, Julianna napján következik be. Biztosan vannak amerikai katonai szakértői Putyinnak, akik azt javasolták, hogy ne 14-én, Bálint-napon – amely Amerikában majdnem nemzeti ünnep – induljon a háború, mert mégsem illett volna elrontani a szerelmesek napját. Aztán többször azt is hallottuk, hogy még a téli olimpia befejezése előtt elkezdődik, meg azt is, hogy az oroszok azt várják, forduljon hidegre az idő, mert fagyott talajon könnyebb száguldozni a tankokkal. Ebből az a következtetés vonható le, hogy a támadás napja február 24-én, Mátyás-napkor következik be, mert Putyin is azt mondta: akkor lesz majd, ha fagy. De mivel most igen enyhe az idő, a népi mondás szerint, ha Mátyás nem talál jeget, akkor „csinál”. Persze, Putyin is, akár egy igazi politikus, biztos, hogy csak hazudik, hogy mindenkit félrevezessen.

Nem értem, hogy a NATO miért nem indít támadást az oroszok ellen, mert nem is kellene a hírszerzőknek félrevezetniük Amerikát (és a többi NATO-tagországot), mint Irak esetén, amikor azt mondták, hogy Szaddám Huszeinnek tömegpusztító fegyverei vannak, hiszen az oroszok direkt dicsekednek atombombáikkal. Ha már elkerülhetetlen a háború, jó lenne minél hamarabb túlesni rajta, mert semmi nincs rosszabb, mint a bizonytalanság. Valami ürügyet csak lehetne találni a harcok elkezdésére. Biztosan ez is úgy történik majd, mint a verekedés, amely ugyebár úgy kezdődött, hogy a koma visszaütött. Valami rosszhiszemű ürügyet, okot, casus bellit a hadüzenetre könnyen lehet találni. Háború már egy szépasszony miatt is tört ki, amikor az ókorban Szép Helénát a trójai herceg, Párisz elrabolta. Majd Tróját egy csellel vették be, mégpedig úgy, hogy egy ajándék faló belsejében katonákat csempésztek a trójai várba. (Ajándék lónak ne nézd a fogát, csak a belét?)

1738 és 1748 között zajlott egy háború Nagy-Britannia és Spanyolország között, melynek oka az volt, hogy egy Jenkins nevű angol hajóskapitány fülét levágta a spanyol parti őrség egyik katonája. Amikor Jenkins a brit parlamentben bemutatta saját lenyisszantott fülét, a felháborodott képviselők egyöntetűen a háborúra szavaztak. 1859-ben egy vitatott sziget (San Juan) hovatartozása miatt tört ki a háború az Egyesült Államok és Nagy-Britannia között, amikor egy amerikai farmer lelőtte egy brit állampolgár disznóját. Akkora botrány lett belőle, hogy a „disznóháborúban” mindkét ország hadihajókat küldött a térségbe. 1969-ben háború tört ki El Salvador és Honduras között a két ország közti futballmérkőzés után. A „háború” öt napig tartott, és abban közel háromezren vesztették életüket.

Abban reménykedem, hogy ha minden kötél és ideg szakad, s kitör egy konfliktus, olyan rövid lesz, mint a világtörténelem legrövidebb háborúja, amely 45 percig tartott. Amikor a britek hajói tüzet nyitottak a zanzibári szultán palotájára (1896-ban), és a helyiek látták a rombolást, gyorsan megadták magukat.

Az orosz író, Csehov szerint „ha az első felvonásban a falon függ egy puska, akkor annak az utolsó felvonásban el kell sülnie”. Most vehetjük úgy, hogy az orosz–ukrán konfliktusban a puska és a katasztrófa a levegőben lóg. Ezenkívül Amerikának, a NATO-nak és az oroszoknak rengeteg puskájuk van, amelyeket el akarnak sütni. Az lenne a legjobb, ha az oroszok fegyvereket vásárolnának az amerikaiaktól és a NATO-tagországoktól és katonai szakértőket küldenének hozzájuk. Ellentételezésként pedig az oroszoktól Amerika és a NATO-tagországok vásárolnának fegyvereket. Így nem veszne kárba a sok legyártott fegyver (és katona).

De legjobb lenne a háborúzó kedvű államfőket és katonákat – valamint a hadianyagot – a Holdra küldeni, ahol nagyszabású hadműveleteket hajthatnának végre egymás csapatai ellen. Persze, jó előre megmondanák nekik, hogy csak az odautat biztosítják, a visszaútra nincs semmi esélyük. Akkor a Földről távcsővel nyugodtan szemlélhetnénk a háború kimenetelét.