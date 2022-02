Ahol többet tesztelnek, több az igazolt fertőzés

Dr. Szabó Magdolna azok közé a családorvosok közé tartozik, akik elsőként kapcsolódtak be az oltási kampányba 2020 szeptemberében. A sepsikőröspataki és árkosi családorvos számára a tesztelés sem volt idegen, mert akik oltottak, tavaly kaptak két tucat ingyenes antigéngyorstesztet az egészségügyi minisztériumtól. Ezért a tevékenységért nem járt fizetség, de a doktornő ez év januárjában élt azzal a lehetőséggel is, hogy az egészségbiztosítási pénztárral kötött szerződés alapján végezzen koronavírus-szűrést. Kizárólag azok a páciensek részesülhetnek ingyenes tesztelésben, akiknél az orvos koronavírus-fertőzésre utaló tüneteket állapít meg, ez elvégezhető a beteg otthonában is, ha állapota nem engedi meg, hogy a rendelőbe menjen. Szabó doktornő szerint Árkoson azért több a tünetes, illetve fertőzött lakos, mert sokan járnak naponta munkába Sepsiszentgyörgyre, nagyobb közösségekben fordulnak meg, több emberrel találkoznak, ugyanakkor ő a rendelőben elég sok tesztet végez el, és akinél igazolódik a fertőzés, annak állapotát követi, ezért kevesen kerülnek kórházba. A két hétre visszamenő fertőzések előfordulása tekintetében javult a helyzet – a megyei közegészségügyi igazgatóság szombati jelentése szerint 19,4 ezrelékes Árkos vonatkozó mutatója –, de így is a legmagasabb a megyében. Míg február első felében naponta átlagban tizenöt tesztet végzett dr. Szabó Magdolna, amiből 7–8 bizonyult pozitívnak, a múlt héten összesen tíz tünetes pácienst tesztelt, 1–2 esetben derült fény fertőzésre.

A sepsiillyefalvi családorvos is úgy véli, nincs több koronavírusos lakó a településükön, mint egy azonos méretű másik faluban, de ő is sokat tesztel, természetesen csak, ha a tünetek alapján indokolt. Ebben az időszakban sok a hűléses beteg, mandulagyulladásos gyermek, őket nem kell tesztelni, tüneteik egyértelműen utalnak az említett betegségekre, de akinél a koronavírus-fertőzés jellegzetes kórképét gyanítják, ott elvégzik az antigéngyorstesztet – mondta dr. Para János. Ha házhoz kell mennie megvizsgálni idős beteget, illetve olyan pácienst, akinél már a telefonos beszélgetés alapján gyanítható a fertőzés, és fontos, hogy az illető ne menjen a rendelőbe, ahol másokat is megfertőzhet, akkor védőfelszerelést használ, szükség esetén háznál végzi el a tesztelést. A fertőzötteket elkülönítik, a közvetlen családtagok karanténba kerülnek. Tapasztalat szerint mindenki betartja az utasításokat, nem szegik meg a vonatkozó szabályokat, így a járvány nem terjed – véli Para doktor.

A szombati jelentésben Sepsiilyefalva 15,87 ezrelékes fertőzési mutatóval szerepelt a megyei második helyen Árkos után, de az elmondottak alapján egyik esetben sem jelenti azt, hogy ez lenne a két legfertőzöttebb falu Háromszéken. Annál is inkább, mert még mindig csupán harmincegy családorvos vesz részt az oltási kampányban és végez antigéngyorstesztet, másik huszonnégy rendelőben érhető el az ingyenes tesztelés, harminchárom családorvos egyiket sem végzi, ráadásul jó néhány családorvosi rendelő üres.