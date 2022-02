Öt nap alatt harmadik mérkőzését játszotta a Sepsi-SIC, amely hétfő délután az Agronómia Bukarest együttesét fogadta a megyeszékhelyi Sepsi Arénában. A találkozót a fővárosiak játékosának, Anca Șipoșnak a kosara nyitotta meg, amire egy 11–0-ás rohammal válaszoltak a házigazdák (11–2). A folytatásban felváltva pontoztak a csapatok, s a 7. percre Orbán Nikolett duplájával tízpontos előnyre tett szert a sepsiszentgyörgyi alakulat (19–9). A negyed hátralévő részében lányaink diktálták a tempót, a második szakasz pedig 30–16-os állásról indult. A játékrész első kosarát Daniel Raber jegyezte, majd izraeli idegenlégiósunk sorozatban további három duplát is elsüllyesztett, és Shaqwedia Wallace távoli dobásával 40–16-ra alakult az eredmény. Egyre szembetűnőbb volt a két csapat közti tudáskülönbség, ám Zoran Mikes tanítványai nem lassítottak és egy 20–9-es részsiker után plusz 33 ponttal a tarsolyukban vonultak szünetre (60–27).

A harmadik negyed küzdelmeit Brianna Fraser kétpontosai vezették fel, majd Alina Podar kosara után a bukarestiek edzője, Milan Sokić időkéréssel próbálta megtörni vendéglátóik lendületét, ám pechükre nem jártak sok sikerrel (75–29). A soron következő percekben itt is, ott is zörgött a háló, aztán Wallace és Anamaria Pop triplájának köszönhetően 51 pontosra nőtt a Sepsi-SIC előnye (83–32). Az utolsó tíz perc elején Anisia Croitoru is feliratkozott a pontszerzők listájára (85–34), majd Georgiana Plavițu öt pontjára tizenhárommal válaszolt a hazai alakulat (98–39). Fraser kosaraival már száz pont fölött jártak a szentgyörgyiek (102–41), akik magabiztos teljesítménnyel 108–50 arányú megérdemelt győzelmet arattak az Agronómia Bukarest fölött.

A találkozó legeredményesebb játékosának a 22 pontot szerző Fraser bizonyult, de mellette további négy zöld-fehér mezes lány zárta 10 pont fölött a találkozót. A túloldalon a 21 egységet jegyző Șipoș jeleskedett.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 22. forduló: Sepsi-SIC–Agronómia Bukarest 108–50 (30–16, 30–11, 23–7, 25–16). Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Mintegy 250 néző. Vezette: Alexandru Nicolae, Cristina Anuței, Diana Oprea. Sepsi-SIC: Pašić 13/9, Orbán 15, Jones 13/3, Podar 6, Fraser 22–Botos, Wallace 9/9, Cătinean 4, Croitoru 4, Pop 9/9, Raber 13. Edző: Zoran Mikes. Agronómia: Kovács 3/3, Cristea, Șipoș 21/12, Militaru 2, Plavițu 7/3–Stănescu 2, Bobar 6, Chițanu, Anastăsescu, Panait 9. Edző: Milan Sokic.

A 22. forduló további mérkőzései: szerdán Bukaresti Rapid–Marosvásárhelyi Sirius (13.30 óra), Târgoviște–Kolozsvári U (17 óra), március 2-án Brassói Olimpia–Kézdivásárhelyi SE, az Alexandria és a Szatmárnémeti VSK szabadnapos. További eredmény: Konstancai Phoenix–Aradi FCC 55–63.