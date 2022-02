A múlt csütörtökön közzétett mobiltelefonos felvételek azt mutatják, hogy a kátyúkat javító munkások nejlonzsákokból öntötték az aszfaltot a gödrökbe, majd a disznóvágásoknál használatos perzselővel próbálták felhevíteni azt, és beledöngölni a kátyúba. Az illető szóvá tette, hogy talán mégsem ez a legmodernebb technológia, de a munkások rá sem hederítettek, hanem végezték a dolgukat. A felvételt készítő férfi másnap visszament a helyszínre, s fotókon mutatta be, hogy az új aszfalt egy napig sem tartott, máris megjelentek az új gödrök a régiek helyén. (Observator.tv/Maszol)

VÉRADÁS A PARLAMENTBEN. Háromnapos véradási akció kezdődött a parlamentben a képviselőház és a bukaresti vérellátó központ partnerségében. Az akció indító eseményén az USR, a PSD, a PNL és az RMDSZ képviselőinek egy csoportja vett részt, egy részük rögtön a sajtótájékoztató után adott is vért. Diana Stoica, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy a romániai egészségügy súlyos vérhiánnyal küzd, mivel csak a lakosság két százaléka ad vért, ami messze elmarad az európai hatszázalékos átlagtól. A vérellátó központok nagy nehézségek árán tudják ellátni a kórházakat, és a helyzet a járvány alatt még rosszabbra fordult. Carmen Mihălcescu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) frakciójának tagja hangsúlyozta, hogy a projekt politikai színezettől mentes, a törvényhozók szolidárisak ebben az ügyben. Csép Éva Andrea RMDSZ-képviselő arra kérte kollégáit és a parlament minden alkalmazottját, hogy – egészségi állapotától függően – rendszeresen, évente egyszer-kétszer adjon vért. (Agerpres)

A KIHÁGÁSREKORDER. Nem mindennapi esetről számoltak be a marosvásárhelyi rendőrök: egy autósnak sikerült elérnie azt a bravúrt, hogy egyetlen éjszaka alatt tizenöt bírságot rójanak ki rá valamilyen közlekedési kihágás miatt. A 21 éves fiatal szombatról vasárnapra virradóra úgy döntött, hogy ralizni kezd Marosvásárhely utcáin. Azonban nem volt szerencséje: a város központjában azonnal belefutott egy közúti ellenőrzésbe, a rendőrök pedig le is intették, mivel agresszívan vezetett. Esze ágában sem volt megállni, és tovább hajtott, a rendőrök azonban üldözőbe vették. A hajsza során a rendőrök összesen hét olyan eseményt jegyeztek fel, amely bírsággal és a jogosítvány ideiglenes bevonásával jár, még egy jelentős anyagi kárral járó balesetet is sikerült okoznia. Végül 11 890 lejnyi bírságot kapott, és összesen 420 napra vonták be a jogosítványát. (Főtér)