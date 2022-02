Illyefalvi falugyűlés: elismerte tévedését és elnézést kér a közösségtől a prefektus

Ráduly István elmondta: a kísérőlevelet – melyet a tájékoztatón is felmutatott – ígéretéhez híven eljuttatta az illyefalvi önkormányzathoz, valamint a petíció kezdeményezőihez is: Ilie Muscalu állatorvoshoz, valamint Benkő Árpád Jenőhöz, aki a községi képviselő-testület tagja az Erdélyi Magyar Szövetség színeiben. Kitért arra, hogy az átiratban leírta a helyzetet, amivel ő is szembesült a szombati gyűlésen, és a petícióban foglaltak, valamint az általa tapasztaltak alapján arra kérte a társaság illetékeseit, hogy vizsgálják felül a majdani autópálya tervezett nyomvonalának Illyefalva községet érintő szakaszát, figyelembe véve a petíció aláírói által megfogalmazott kifogásokat is.

Újságírói kérdésekre válaszolva a prefektus elmondta, hogy felülvizsgálta a szombati falugyűlésen elhangzott azon kijelentéseit, melyek szerint olcsó kampányeseménybe vonták be a helyieket, illetve hogy a múlt év június 9-i Facebook-bejegyzése miatti tiltakozásuk (hurrogásuk, válogatott vádaik) tulajdonképpen a tevékenysége elismerése volt. Ráduly István szerint fel kellett ismernie, hogy az életben, a helyi és megyei önkormányzat szintjén is a dolgok másképp néznek ki, mint amit ő polgármesterként 17 éven keresztül megtapasztalt. Hozzátette ugyanakkor, hogy fenntartja abbeli véleményét, hogy a gyűlésnek volt egy enyhe kampányszínezete is, de azt is elismeri, hogy nem a megfelelő hangnemben nyilvánult meg ő sem. Úgy látja, a kétórás várakozás, a vádak, támadások hallgatása és az ügy szempontjából való egy helyben toporgás is hozzájárult, hogy olyasmit is mondjon a gyűlésen, amiről most úgy véli: nem kellett volna. Azt is beismerte, hogy a hangnem egyáltalán nem volt megfelelő. Ráduly István fenntartja, hogy mindez nem változtat azon, hogy mind ő, mind Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke azzal az őszinte szándékkal vettek részt a gyűlésen, hogy megoldást találjanak a problémára. Megdöbbentette a fogadtatás, a résztvevők velük szembeni viszonyulása, reakciója, de megérti az emberek felháborodását, nem érzett vagy érez haragot, és elismeri, hogy az ő reakciója sem volt megfelelő, és a történtek miatt elnézést kér Illyefalva község lakóitól. A gyűlésen tapasztaltakat egyébként klasszikus és durva tanulságnak minősítette, ám a leckét megértette, és be kellett látnia, hogy politikusként még sokat kell tanulnia. A prefektus hozzátette: a maga részéről lezártnak tekinti az ügyet, és azt szeretné, ha az elkövetkezőkben mindenki arra koncentrálna, hogy a helyi közösség gondját megoldják.

Ráduly István fontosnak tartotta elmondani továbbá, hogy az az érzése, egyesek olyasmit is a nyakába akarnak varrni, amit nem követett el. Ezért ragaszkodott viszont ahhoz, hogy amit a falugyűlésen nem volt lehetősége elejétől a végéig elmondani, azt ez alkalommal kifejtse. Elismerte és elismeri, illetve végtelenül sajnálja, hogy tavaly június 9-én egy szerencsétlen, nem megfelelő bejegyzést tett közzé személyes Facebook-oldalán, mely értelmezésekre adott lehetőséget. Ezért mind törvényes, mind erkölcsi kötelességének érzi, hogy magyarázattal szolgáljon erre a bejegyzésre. A tájékoztatón elismételte azokat az információkat – okiratokkal is alátámasztva – melyeket a falugyűlésen is hangoztatott, melyek szerint az autópálya kapcsán az országos társaság még 2020-ban folyamatosan átiratokkal bombázta az önkormányzatokat, különböző dokumentumokat kérve, és az akkor még általa vezetett uzoni önkormányzat eleget tett ezeknek a kéréseknek. Az illető bejegyzésben egyrészt azt szerette volna jelezni, hogy az önkormányzat – melynek prefektusi kinevezéséig, 2021. április 1-ig állt polgármesterként az élén – elvégezte a dolgát, és ezáltal sikerült elérni, hogy az autópálya nyomvonala elkerülje a község településeit, illetve mivel időközi választások voltak éppen június végén, arra is fel akarta hívni a helyiek figyelmét, hogy mennyire fontos annak a személynek a felkészültsége, akit polgármesternek választanak. A polgármester rátermettségére, felkészültségére vonatkozó véleményét most is fenntartja, bármely közigazgatási egységről legyen szó a megyében – tette hozzá. Ráduly István továbbá kijelentette: tavalyi kinevezését követően hivatali minőségében nem járt közben az autópálya nyomvonalának kijelölésében. A sokat emlegetett június 8-i gyűlésen, melyet a társaság május 27-én megfogalmazott kérésére hívtak össze, ő ugyan részt vett, de nem kért, nem javasolt semmit, prefektusként ezt nem is tehette. Az egyetlen hibája az a bejegyzés volt, melyről elismeri, hogy nagy tévedés volt, és sajnos teljesen más értelmezést kapott, és egyik alapjául szolgált az illyefalviak felháborodásának.