Az önkormányzatok tevékenységére, így a kézdivásárhelyiére is rányomta bélyegét a több mint két éve tartó járványhelyzet. A munka viszont nem állhat és nem is állt meg – ez derül ki beszélgetésünkből Bokor Tibor polgármesterrel.

– Melyek az elmúlt év legfontosabb megvalósításai?

– Nem volt egyszerű esztendő a tavalyi, az egyébként is nehezen működő romániai közigazgatás helyzetét súlyosbította a járványhelyzet. Az élet viszont nem állhatott meg, az önkormányzat munkatársai tették a dolgukat. Tavaly mintegy 71 millió lejes költségvetéssel rendelkeztünk, de annyi a megnyert pályázatunk, hogy jónak láttuk egy tízmillió lejes hitelvonalat nyitni, igaz, abból eddig csak 200 ezer lejt használtunk fel. Ha a főtérről indulunk ki, akkor az udvarterek korszerűsítése az első, amiről említést kell tennem. Ez a munkálat a múzeum felőli oldalon kezdődött el, sokadik kiírásra végre került egy cég, amely elvállalta a beruházást. Nem egyszerű dolog, nagy gépekkel nem lehet a szűk udvarterekben dolgozni, rengeteget kell kézzel végezni. Munkájukat az sem könnyíti, hogy különböző leletek kerülnek elő, legutóbb a főtér végében találtak vaskoriakat, emiatt a munkapontot át kellett tenni az Iskola utcába. Jelentős munka a Bem József utca korszerűsítése, ez idén folytatódik, ez sem lesz egyszerű a nagy forgalom miatt. Az Ady Endre utcában megkezdődött a víz- és csatornahálózat kiépítése, ez idén szintén folytatódik. A sebészet korszerűsítésének is tavaly láttunk neki, a végéhez közeledik a munka. Sikerült befejezni az új piacot is, két óvoda energetikai korszerűsítését – a Csipkerózsika és a 3-as számú napközi otthonokról van szó –, ezekhez hasonló módon a Turóczi Mózes-iskola is megújult. Mint köztudott, a 3-as számú napközinél két kiskorú randalírozó jelentős kárt okozott a már szinte kulcsrakész épületnél, így ott még két hónapos tennivaló van. Nyujtódon a Jakabos Ödön-iskola és -óvoda patinás épületének a felújítását is megkezdtük, a Conico cég pedig a múlt év végén a fiatal házasoknak szánt tömbházak építésébe vágott bele. Ezek mellett sikerült pontot tenni a Hóvirág és a Margaréta utca egy részének a korszerűsítésére, megújult az Achim András és a Benedek Elek utca is. Ezek a fontosabb megvalósítások, amelyek pénzben kifejezve is jelentős tételt képviselnek.

– Idén rekordméretű költségvetésből gazdálkodik Kézdivásárhely. Hogyan tevődik ez össze?

– Az idei költségvetésünk súrolja a százmillió lejt, soha nem állt ennyi pénz a város rendelkezésére, és azon vagyunk, hogy ezt észszerűen, de az utolsó baniig elköltsük. Ez persze függ a leszerződött cégek munkatempójától is. Az idei büdzsének öt pillére van: saját bevételeink 36,5 millió lejt tesznek ki, uniós forrásokból 28,2 millió lej áll a rendelkezésünkre, a központi költségvetésből 23,2 millióra számítunk, megtakarításaink 10,4 millió lejt tesznek ki, az utolsó, legkisebb tétel pedig az adományoké. Mindebből 41 millió lej megy el működésre, 57 millió lej pedig különböző fejlesztésekre. Összehasonlításként: tavaly mintegy 35 milliót fordítottunk működésre és ugyanakkora összeget fejlesztésekre.

– Milyen terveik vannak idénre?

– A legnagyobb tételt az idei költségvetésben az egykori Székely Katonanevelde felújítása és az ún. Dac-tó szabadidőközponttá való átalakítása jelenti, a két terv egy pályázaton futott, 19,2 millió lejt emésztenek fel a munkálatok. A kaszárnyának elviekben jövő év végén már régi pompájában kell állnia, a patinás épületben az Incze László Céhtörténeti Múzeum kap majd helyet. A második legnagyobb tételt, 10,7 millió lejt a Bem József utca korszerűsítésének folytatására fordítjuk. Be van ütemezve az Apor Péter Szakiskola teljes körű felújítása, ami közel nyolcmillió lejt emészt fel. Szintén a tanügyhöz kapcsolódó tétel, hogy a Bod Péter Tanítóképző udvarán megkezdtük egy új óvoda építését, ez négymillió lejbe fog kerülni. Több mint négymillió lejt a járóbeteg-rendelő korszerűsítésére és bővítésére szánunk, ha elkészül, meg lehet végre nyitni az intézmény Vasút utca felőli bejáratát is. Hogy lépésről lépésre mérsékeljük a víz- és szennyvízhálózaton jelentkező problémákat, idén erre a területre is jelentősen áldozunk, 4,1 millió lejt fogunk erre költeni. A sebészet energetikai korszerűsítésére 2,4 millió lej van előirányozva, de olyan munkálatokra is foglaltunk be pénzt, amelyek teljesen vagy részben be vannak fejezve, de számláikat idén kell törleszteni. Ilyen a Turóczi Mózes- és a Jakabos Ödön-iskola felújítása, illetve a Benedek Elek utcában lévő, korábban már említett 3-as számú napközi otthon korszerűsítése, ezek egymillió lej körüli tételek. Új inkubátorház létrehozására közel 1,8 millió lejt fordítunk, ezt a Stadion utcában található régi hőközpontból alakítjuk ki. Idén a Molnár Józsiás parkban is változások lesznek, új játszóteret építünk, ugyanakkor megnyitjuk a parkot a névadó utcája irányába, a régi kertészeten át. A Bem József utca mellett több más helyen lesz felújítás, valamivel több, mint kétmillió lej költünk ezekre. A Haladás, Ifjúság, Hajnal, Józsa Béla, Bem József (Oroszfalu), Dobolyi Aladár, Legelő, Tudor Vladimirescu utca, az Ady Endre utcában a tömbházak közötti rész, a Szabó Jenő utcában két parkoló, Sárfalván a templom felé vezető út, illetve a Petőfi Sándor utca 42, 43, 44-es tömbházai vannak célkeresztben. Ezek mellett az Anghel Saligny Programnál a Kert, a Csernáton, a Kanta, a Matkó István, a Bod Péter, a Tavasz, a Nagy Mózes, az Iskola, a Temető utca, az 59, 60, 61, 62-es udvarterek és a szentléleki bicikliút modernizálására és kiépítésére pályáztunk. Hamarosan megkezdődik a város közvilágításának a korszerűsítése, első lépésben 600 lámpatestet cserélünk LED-esre, a második szakaszra – ami a városhoz tartozó településeket is magában foglalja – szintén pályáztunk. Természetesen még sok más apróság van, melyek élhetőbbé teszik majd a várost, könnyítik az ügyintézést vagy az önkormányzat munkáját is.

– A legnagyobb beruházást a multifunkcionális fedett uszoda építése jelenti.

– Valóban, hiszen a harmincmillió eurós kormánytámogatás egymagában több, mint az amúgy is jelentős idei költségvetésünk, annak másfélszereséről beszélhetünk. Ez a pénz megvan, a tervek elkészültek, a 2006-ban kiöntött alap és a hozzá tartozó terület immár az Országos Befektetési Alap ideiglenes tulajdonát képezi, ugyanis mind a versenytárgyalásokat, mind a szerződéskötéseket ők bonyolítják le, mi a kész épületet vesszük vissza majd. Ha minden a tervek szerint halad és a versenytárgyalás eredményét nem fellebbezik meg – sajnos, ilyen tapasztalatunk már volt a Vágóhíd utca kapcsán –, április végén aláírhatják a kivitelezést a licitet megnyerő céggel, és kezdődhet a munka. Ezzel nem csak a városlakók, hanem a környékbeliek régi álma válik valóra, Kézdivásárhelyen pedig egy olyan erős sportbázis jön létre, amivel nyugati nagyvárosok sem büszkélkedhetnek. Hiszen néhány perces sétatávolságon belül gyepes futballpálya, megvilágított műfüves pálya, 1200 férőhelyes sportcsarnok, műjégpálya található, ezek egészülnek ki a fedett uszodával. Ha hozzátesszük, hogy Fortyogón található az ország egyik legkorszerűbb gokartpályája, akkor kis városunkat méltán felkereshetik a sportolásra vagy kikapcsolódásra vágyók, hiszen kínálatunk nagyon széles körű lesz. Úgy ítélem meg, hogy ez a turizmusra is ösztönzően fog hatni, meggyőződésem, hogy többen látnak majd fantáziát szálloda építésében vagy működtetésében. A felsoroltak mellett a gázhálózat bővítése is kitűzött célunk, de nem várt bürokratikus buktatókba ütköztünk.