Kónya Ádám Művelődési Ház: kultúrát kínálni korlátozások közepette

Bár a járvány jegyében telt az előző év is, 2021-et mégis vízválasztóként értékelte Vargha Fruzsina, aki felidézte: két évvel ezelőtt nem lehetett rendezvényeket szervezni, tavaly viszont bizonyos szabályozások mellett is sok szép és minőségi programot kínált a sepsiszentgyörgyieknek a művelődési ház. Közben megújult, bővült az intézmény csapata, több új kollégát alkalmaztak, „elindult egy haladó szellemű, dinamikusabb, nagyobb dimenzióban gondolkodó rendezvényszervezés”, ennek bizonyítéka az is, hogy megvalósították az István, a király székelyföldi nagyprodukciót – mutatott rá. Úgy értékelte, egy olyan periódusban, amikor a leggyakrabban elhangzó válasz egy-egy elképzelésre az, hogy „ezt most sajnos nem lehet”, koncerteket tartani, kultúrparkot működtetni, filmeket vetíteni, arénás produkciókat összehozni olyan teljesítmény, amelyre az intézmény, de a város közössége is büszke lehet. Elismerően szólt a művelődési ház csapatának lendületéről, hogy nem szegi kedvüket az sem, ha gyakran kell kompromisszumokat hozniuk annak érdekében, hogy egy-egy rendezvény megvalósulhasson. Vargha Fruzsina ugyanakkor hangsúlyozta, igyekszenek a kommunikáción is javítani, nagyobb hangsúlyt fektetni arra, hogy a megyeszékhelyiekben tudatosuljon, a Kónya Ádám Művelődési Ház értük dolgozik.

Tubák-Damian Diana kiemelte, megtanultak alkalmazkodni a járvány előidézte új helyzethez, szabályozásokhoz, s mindezek ellenére tavaly reményeiken felül teljesítettek programok tekintetében. Ezek közt is kiemelkedőnek nevezte az István, a király székelyföldi nagyprodukciót, mely a szervezők számára nem várt sikert eredményezett – mondta. Idén több rendezvénnyel, tematikus programokkal készülnek, s remélik, azokat maradéktalanul sikerül megvalósítani. Példaként említette, március 15-re egyelőre csak beltéri programokat terveznek, amennyiben a következő időszakban lazítások történnek, azokhoz alkalmazkodva bővítik a kínálatot. A városnapi események a tervek szerint kül- és beltéren zajlanak majd, májusban az arénában szervezik meg az első könyvvásárt, melyre minden jel szerint igen nagy az igény – sorolta, s ugyancsak májusban látható majd Sepsiszentgyörgyön a Győri Balett két előadása is. Ami az állandó kínálatot illeti, a nyáron is működik majd a kultúrpark szabadtéri koncertekkel, filmvetítéssel és színházi produkciókkal, s cél az is, hogy kiegészítő szolgáltatások, új események, interaktív találkozók révén vonzóbbá tegyék ezt a teret, közelebb hozzák a városlakókhoz – hangzott el. Megtartják az immár hagyományosnak számító tematikus őszi és karácsonyi vásárokat és a gyermeknapot is, utóbbit új elemekkel szeretnék gazdagítani.

Az előző év végén állandó, fiatalokból álló önkéntes csapat alakult a művelődési háznál. Nem csupán a programszervezésből veszik ki részüket, de abban is segítik az intézmény munkatársait, hogy jelzik, milyen eseményeken vennének szívesen részt. Javaslataik nyomán még idén elindul a tinédzsereket megszólító szimfonikus koncertsorozat – fejtette ki a művelődési ház vezetője. Vargha Fruzsina az elhangzottak kapcsán jelezte, az önkormányzatnál már dolgoznak egy olyan rendszeren, mely révén a fiatal önkénteseket élményekkel tudják a jövőben jutalmazni, az elképzelés az, hogy az önkormányzat által fenntartott kulturális és szabadidős létesítményekbe biztosítanak számukra belépőket. A művelődési ház vezetősége ugyanakkor azt reméli, az önkéntesek által egyre több fiatalt tudnak mozgósítani, rendezvényeikre vonzani.